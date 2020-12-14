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СМИ: Red Bull на этой неделе объявит о контракте с Пересом

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СМИ: Red Bull на этой неделе объявит о контракте с Пересом
Автор:
, редактор

Чеко все-таки останется в Формуле 1 на 2021 год

После завершения сезона-2020, Red Bull остается одной из двух команд Формулы 1, чей состав на 2021 год еще не объявлен. За команду точно поедет Макс Ферстаппен, а вот на второе место претендуют Алекс Элбон и Серхио Перес.

Однако, по данным корреспондента Sky Sports Тэда Кравица, решение в Red Bull уже принято. Как сообщает источник, команда уже на этой неделе объявит о подписании контракта с Пересом на 2021 год. Элбон при этом останется в Red Bull в статусе тестового и резервного пилота. 

За найм Переса выступали глава команды Кристиан Хорнер и ее советник Хельмут Марко. Вместе им удалось уговорить владельца Red Bull Дитриха Матешица, который хотел сохранить в составе Элбона.

Элбон завершил сезон-2020 на седьмом месте в чемпионате, набрав 105 очков. Перес, выступавший за Racing Point, стал четвертым при 125 баллах.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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