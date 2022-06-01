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Формула 1 Новость

СМИ разузнали зарплату Переса по новому контракту

Мексиканец будет получать больше, чем прежде, однако его гонорар и близко не стоит с выплатами Максу Ферстаппену

Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
СМИ разузнали зарплату Переса по новому контракту
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Во вторник команда Red Bull Racing сделала официальное объявление о новом двухлетнем контракте с Серхио Пересом. Гонщик сильно начал нынешний чемпионат, обеспечив «Быкам» лидерство в Кубке конструкторов и регулярно демонстрируя скорость на уровне своего напарника Макса Ферстаппена. 

И хотя о контракте объявили спустя два дня после победы Переса в Монако, есть основания говорить, что они с командой обо всем договорились еще до этого. 

В Формуле 1 не принято раскрывать финансовые детали соглашений, однако эти данные практически всегда утекают в прессу. Сетевое издание RacingNews365 сообщило, что Пересу будут платить по 10 миллионов долларов в год.

Это больше нынешней зарплаты 32-летнего мексиканца, которая составляет $8 млн – однако несравнимо меньше гонорара Ферстаппена. Своей главной звезде в Red Bull готовы платить по $50 млн за сезон. 

В нынешнем сезоне шестеро гонщиков Ф1 имеют доходы больше 10 миллионов, тогда как Перес занимает в условном рейтинге десятую строчку. 

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