СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

По поводу того, что авария в шестом повороте прогревочного круга была вызвана вовсе не ошибкой самого Шарля Леклера, сомнений быть не может.

Почти сразу стало известно, что потеря монегаском контроля над машиной, которая привела к удару о барьер, стала следствием отказа в управляющей электронике. Однако в среду в газете Corriere dello Sport появились любопытные подробности.

Из публикации следует, что алую SF-23 сорвало с траектории из-за отказа гидравлической системы, о чем гонщик сразу сказал по радио. В современных машинах Ф1 гидравлика отвечает за великое множество систем – в данном случае разом отказали (точнее, были отключены) электронная система контроля тормозного усилия, коробка передач, дифференциал и рулевой усилитель.

Машину пока не привозили в Маранелло, так как Ф1 продолжает тур по Америке, однако тщательный анализ позволил установить, откуда именно последовал самый первый сигнал тревоги. Это датчик дифференциала, который вышел из строя и передал информацию, что с тем возникли серьезные проблемы.

При этом дифференциал продолжал работать в штатном режиме. Однако информация с датчика говорила о таком масштабе поломки, что управляющая электроника вмешалась в работу машину и заблокировала гидравлику. В эту секунду Леклер и превратился в пассажира.

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF-23, на прогревочном круге

Первыми из-за близости к дифференциалу заблокировались задние колеса – на кадрах трансляции можно было видеть дымок из-под них. А без рулевого усилителя гонщик никак не мог повлиять на траекторию.

Есть основание говорить, что SF-23 целиком перешла в «безопасный режим». Как так вышло, команда сейчас устанавливает. Но тут стоит вспомнить, что оба гонщика по ходу уик-энда упоминали проблемы со сцеплением – испанцу они помешали на старте гонки. Возможно, попытки изменить настройки и привели к сложностям у Леклера.

Подобное может показаться парадоксальным, но для Формулы 1 нет ничего невозможного: череда небольших изменений, проведенных еще на стартовой решетке, в итоге вызвала какие-то перемены в работе машины. Шарль начал движение, но вскоре после начала прогревочного круга ошибки накопились и достигли критического значения.

Фото: Red Bull Content Pool Шарль Леклер, Ferrari

Хорошая новость – если таковые вообще могут быть в этой истории – состоит разве что в том, что силовая установка Ferrari не получила никаких повреждений и может быть использована в двух заключительных Гран При сезона.