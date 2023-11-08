Формула 1 Гран При Бразилии
Новость

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

Как стало известно журналистам, первопричиной неполадок на машине Шарля в Бразилии стал датчик дифференциала

Франко Нуньес
Автор Франко Нуньес
Updated
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

По поводу того, что авария в шестом повороте прогревочного круга была вызвана вовсе не ошибкой самого Шарля Леклера, сомнений быть не может.

Почти сразу стало известно, что потеря монегаском контроля над машиной, которая привела к удару о барьер, стала следствием отказа в управляющей электронике. Однако в среду в газете Corriere dello Sport появились любопытные подробности.

Из публикации следует, что алую SF-23 сорвало с траектории из-за отказа гидравлической системы, о чем гонщик сразу сказал по радио. В современных машинах Ф1 гидравлика отвечает за великое множество систем – в данном случае разом отказали (точнее, были отключены) электронная система контроля тормозного усилия, коробка передач, дифференциал и рулевой усилитель. 

Машину пока не привозили в Маранелло, так как Ф1 продолжает тур по Америке, однако тщательный анализ позволил установить, откуда именно последовал самый первый сигнал тревоги. Это датчик дифференциала, который вышел из строя и передал информацию, что с тем возникли серьезные проблемы. 

При этом дифференциал продолжал работать в штатном режиме. Однако информация с датчика говорила о таком масштабе поломки, что управляющая электроника вмешалась в работу машину и заблокировала гидравлику. В эту секунду Леклер и превратился в пассажира. 

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF-23, на прогревочном круге

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF-23, на прогревочном круге

Первыми из-за близости к дифференциалу заблокировались задние колеса – на кадрах трансляции можно было видеть дымок из-под них. А без рулевого усилителя гонщик никак не мог повлиять на траекторию. 

Есть основание говорить, что SF-23 целиком перешла в «безопасный режим». Как так вышло, команда сейчас устанавливает. Но тут стоит вспомнить, что оба гонщика по ходу уик-энда упоминали проблемы со сцеплением – испанцу они помешали на старте гонки. Возможно, попытки изменить настройки и привели к сложностям у Леклера. 

Подобное может показаться парадоксальным, но для Формулы 1 нет ничего невозможного: череда небольших изменений, проведенных еще на стартовой решетке, в итоге вызвала какие-то перемены в работе машины. Шарль начал движение, но вскоре после начала прогревочного круга ошибки накопились и достигли критического значения.   

Шарль Леклер, Ferrari

Фото: Red Bull Content Pool

Шарль Леклер, Ferrari

Хорошая новость – если таковые вообще могут быть в этой истории – состоит разве что в том, что силовая установка Ferrari не получила никаких повреждений и может быть использована в двух заключительных Гран При сезона.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull
Франко Нуньес
Больше от
Франко Нуньес
Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Формула 1

Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Инсайд: Ferrari пришлось снижать нагрузку на мотор по ходу гонки в Мексике

Инсайд: Ferrari пришлось снижать нагрузку на мотор по ходу гонки в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Инсайд: Ferrari пришлось снижать нагрузку на мотор по ходу гонки в Мексике Инсайд: Ferrari пришлось снижать нагрузку на мотор по ходу гонки в Мексике

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Шарль Леклер
Больше от
Шарль Леклер
Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

Формула 1
Гран При Бразилии

В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

Формула 1
Гран При Бразилии

Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

Ferrari
Больше от
Ferrari
«Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari

«Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari

WEC
Ноябрьские тесты в Бахрейне

«Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari «Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

Формула 1
Гран При Бразилии

В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

Самое важное:

Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

F1 Формула 1
Гран При США

Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.