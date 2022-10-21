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Формула 1 Новость

СМИ разузнали детали бюджетных нарушений Red Bull

В гоночных медиа появились подробности того, по каким именно статьям и на какую сумму команда не уложилась в лимит бюджетов

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ разузнали детали бюджетных нарушений Red Bull
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Эта история началась по ходу Гран При Сингапура, когда паддок взорвали слухи о подготовленном FIA финансовом отчете за 2021 год – утверждалось, что у двух команд были найдены отступления от регламента. 

После периода напряженных дискуссий и резких заявлений с обеих сторон доклад был официально опубликован. Оказалось, что все именно так, как говорили инсайдеры с самого начала: у Red Bull и Aston Martin нашли процессуальные нарушения, а у первой из них, кроме того, выявили перерасход в незначительном объеме. 

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И хотя публикация состоялась еще 5 октября, до настоящего времени FIA, несмотря на многочисленные призывы, так и не сообщила никаких новых подробностей, а равно не сформулировала наказание для коллектива из Милтон-Кинса.  

Однако по ходу уик-энда в Остине онлайн-издание RacingNews365 поделилось со своими читателями очень интересными подробностями. В материале говорится, что сумма превышения составила $1,8 млн, а также приводятся многочисленные интересные подробности. 

В частности, сообщается, что 4 октября вскоре после финиша Гран При Японии, где Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира, главе RBR Кристиану Хорнеру позвонила Шейла-Энн Рао – бывшая персональная помощница Тото Вольфа, которая сейчас занимает пост генерального секретаря FIA по гонкам – и сообщила о подтверждении нарушений. 

Днем позже был опубликован отчет. В нем, как известно, не было деталей, однако издание утверждает, что дело обстоит вот как: сама команда подала документы, из которых следует, что она завершила 2021 год с расходами на $4 млн ниже лимита. Однако последующий аудит увеличил эту сумму на $5,8 млн – то есть показал превышение в $1,8 млн.

Рост обусловлен увеличением бюджета по нескольким статьям. В частности оплата сотрудникам вынужденного отпуска и больничных (+$800 тыс) и организация их питания (+$1,2 млн). Также пришлось корректировать траты на изготовление запчастей и налоговые платежи.

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Фото: Motorsport.com / Japan

Детали

Что известно о подробностях нарушений? Во-первых, команде зачли в расходы зарплату главы отдела аэродинамики Дэна Феллоуза, который ушел в Aston Martin в середине 2021 года. Источник сообщил, что вместо традиционного в таких случаях вынужденного отпуска инженера на переходный период перевели в подразделение Red Bull Advanced Technologies, формально не связанное с гонками. 

После этого команда не стала включать его зарплату до момента ухода в список «подлимитных» трат. Но в FIA настояли, что считать нужно иначе. 

В том, что касается запчастей, правила прежде не включали в лимит те детали для машин 2021 года, которые нельзя будет использовать в следующем сезоне. Но в июне порядок учета расходов скорректировали, что привело к росту бюджета. 

Вопреки слухам, зарплата Эдриана Ньюи никак не повлияла на финансовые претензии к RBR. Сообщается, что конструктор входит в тройку самых высокооплачиваемых сотрудников команды, потому расходы на него не учитываются в лимите. 

В том, что касается налогов, британские правила предусматривают возможность вычета для некоторых видов научно-исследовательской деятельности. В Red Bull полагали, что соответствуют требуемым условиям, потому смогут платить меньше. Но оказалось, что это не так. 

Разница в суммах составила $1,4 млн. Однако тут, как пишет издание, команда находится в диалоге с налоговыми органами, потому величина дополнительных расходов может измениться в меньшую сторону (при этом от превышения это в любом случае не спасет).

Наконец, источники издания подтвердили, что FIA давит на Red Bull, чтобы команда признала нарушения и смогла после этого избежать серьезного наказания в соответствии с предусмотренной правилами процедурой. 

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