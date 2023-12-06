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СМИ: расследование в отношении Вольфа настроило Формулу 1 против Бин Сулайема

Как стало известно BBC, история с подозрениями в конфликте интересов может серьезно осложнить отношения промоутеров Ф1 с президентом FIA

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, с консультантом Дитером Ренкеном

Главной темой последних суток в Формуле 1 остается объявление FIA о начале расследования по подозрению в нарушении внутреннего регламента. Оно прозвучало вечером во вторник – и хотя в тексте не были названы никакие имена, изначально не вызывало сомнений, кто именно оказался под подозрением. 

Речь о главе Mercedes F1 Тото Вольфе и его супруге Сьюзи, которая после завершения собственной карьеры руководила командой Venturi в Формуле Е, а последний год работает управляющим директором женской серии F1 Academy. 

Любители сенсаций сразу предположили, что FIA заподозрила Сьюзи в передаче конфиденциальной информации FOM своему мужу, что дало Mercedes преимущество в сравнении с соперниками по Ф1 и привело к конфликту интересов. 

Примечательно, что в течение короткого времени после заявления федерации с ответными репликами выступили промоутеры Ф1, команда Mercedes и сама Вольф. Во всех случаях инициатива FIA была подвергнута жесткой критике. 

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При этом, по данным источников, указание запустить расследование исходило лично от главы федерации Мохаммеда Бин Сулайема, недовольного слухами о возможных утечках, которые появились в медиа. 

Набирающая обороты история грозит серьезным обострением отношений между спортивной и коммерческой ветвями власти Формулы 1. Как пишет BBC, промоутеры из Liberty Media назвали действия FIA «пагубными для спорта».

В публикации говорится, что команды Ф1 «видят в событиях последних месяцев прямую связь с Бин Сулайемом».

В числе таких событий – решение открыть новое рассмотрение эпизода с пересечением Льюисом Хэмилтоном трассы в Катаре после стартовой аварии и вызов руководителей Mercedes и Ferrari Тото Вольфа и Фредерика Вассера к судьям за сквернословие в Лас-Вегасе.  

Стоит напомнить, что после победы на выборах президента федерации в самом конце 2021 года Бин Сулайем активно включился в спор за власть над Ф1, но встретил серьезный отпор и в начале 2023-го объявил об отказе от каждодневного контроля

Между тем, даже после этого чиновник явно не стал отрекаться от своих планов – достаточно вспомнить тендер для новых команд Формулы 1, в котором многие увидели попытку Мохаммеда усилить свои позиции. 

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Со ссылкой на несколько источников BBC пишет, что уже на финальном этапе сезона в Абу-Даби среди команд царило мнение, что Бин Сулайем подошел близко к опасной грани, и новые прецеденты могут привести к серьезному обострению. 

Решение начать расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольф выглядит именно таким прецедентом. По всей видимости, декабрь будет в Формуле 1 очень богатым на события – хотя и связанные вовсе не с гонками…

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