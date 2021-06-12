В ближайший понедельник FIA и Pirelli опубликуют совместный отчет о причинах взрывов шин у Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в Баку – в обоих случаях на длинной прямой не выдерживала резина на заднем левом колесе, после чего неуправляемый автомобиль летел в бетонное ограждение.

Эта история с самого начала развивалась довольно странно. Достаточно вспомнить, что на городской трассе в азербайджанской столице наибольшая нагрузка приходится на правые шины.

Кроме того, давайте вспомним реакцию команд после аварий. Обычно в таких случаях возникает шквал критики в сторону Pirelli – но на этот раз и Red Bull, и Aston Martin были на удивление сдержаны в комментариях. Сам Макс позволил пару резких реплик, но этим все и ограничилось.

После проблем у Стролла (на скорости 280 км/ч) и Ферстаппена (на 330 км/ч) Pirelli начала расследование. Глава гоночных программ Марио Изола предположил, что причиной взрывов шин стали повреждения посторонними предметами. Такой вывод подтверждал порез, найденный в одном из сликов с машины Льюиса Хэмилтона.

Однако свежей публикации Gazzetta dello Sport содержатся данные, которые не просто перечеркивают предварительную версию, но и дают основания назвать виновниками случившегося сами команды.

Дело вот в чем: Pirelli заказала исследование поврежденных шин с помощью мощных микроскопов. В результате было установлено, что ни сама резина, ни силовой каркас не имеют значительных повреждений. Износ также соответствует ожидаемому с учетом пройденной дистанции и не является критическим.

Это подтверждает слова команд, что в обоих случаях отказы стали внезапными и ничто не указывало на проблемы заранее.

Что же привело к взрывам шин? По мнению итальянских журналистов, на RB16B и AMR21 могла стоять хитрая система, позволяющая в обход контроля FIA снижать давление в резине.

Зачем это делать? Резон тут есть: хорошо известно, что команды Ф1 никогда не накачивают воздух выше установленного Pirelli предела. С меньшим давлением улучшается сцепление и меньше риск пузырения.

Шинники, со своей стороны, выбирают минимальную планку так, чтобы силовой каркас справился с перегрузками в быстрых поворотах, а сама резина из-за слишком малого давления не соскочила при этом с обода.

Здесь стоит напомнить, что в Баку после пятничных тренировок минимальное давление увеличили с 19 до 20 фунтов на квадратный дюйм (с 1,29 до 1,36 атм).

Право подобным образом устанавливать параметры, исходя из собственных оценок, Pirelli получила от FIA с Гран При Бельгии 2015 года. Кроме давления также регулируется угол развала колес.

Технические делегаты FIA имеют право контролировать давление в любой момент, когда машина покидает гаражи команды. Но ситуация здесь похожа на историю с гибкими крыльями: когда автомобиль стоит, все соответствует требованиям, а на трассе условия оказываются иными, причем отследить параметры крайне сложно.

Подозрения в использовании хитрой системы, которая понижает давление, звучали и прежде. Но тогда у них не было достаточного подтверждения. Теперь же можно ожидать, что отчет Pirelli даст старт новой кампании по борьбе за соблюдение правил.

При этом команды замеряют давление в шинах в режиме реального времени и передают данные FIA – однако никто не может гарантировать, что технические комиссары видят именно реальные показания сенсоров, а не немного подкорректированные по пути.

Можно предположить, что если вся эта история действительно начнет набирать обороты, то меры будут схожими с теми, что не так давно использовались для контроля за расходом топлива. Тогда Ferrari подозревали в махинациях с сенсорами, и в итоге FIA добилась своего (формально Скудерию признали невиновной, но именно после этого ее машины резко потеряли в скорости).

Применительно к шинам это значит введение единой системы контроля за давлением на всех машинах, на работу которой команды уже точно не смогут повлиять.

Так что на предстоящем Гран При Франции можно ожидать не только продолжения битвы за гибкость крыльев, но и нового сюжета вокруг возможности на ходу снижать давление в шинах. Сражение судей и инженеров команд в Формуле 1 не закончится никогда…