СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Слухи вокруг перехода Джорджа Расселла из Williams в Mercedes набирают обороты. За последние дни с подтверждением этой информации выступило два разных источника.

Сначала о том, что решение в Mercedes уже принято, сообщил итальянский телеканала Sky Sport. А немецкий сайт F1-Insider уверяет, что глава чемпионской команды Тото Вольф уже сообщил о решении менеджерам Расселла.

Британский гонщик является участником программы развития Mercedes и связан с командой контрактом. При этом, он уже третий год выступает за Williams. В конце года его действующие соглашение с командой из Гроу истекает. Сам Расселл заявил, что хочет подписать многолетний контракт до летней паузы в календаре Формулы 1.

В Mercedes Расселл заменит Валттери Боттаса, который выступал за Брэкли с 2017 года. Его лучшими достижениями стали два вице-чемпионских места в последние два сезона. Где продолжит карьеру Боттас в случае ухода из Mercedes пока не известно.