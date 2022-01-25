СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При

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В новом сезоне Формула 1 собирается провести 23 этапа – это станет новым рекордом за всю историю чемпионата.

Впрочем, есть основания полагать, что продержится этот рекорд недолго – уже в 2023-м вернется Гран При Катара, да и китайские организаторы нацелены вновь видеть гонки в Шанхае. Только это дает 25 гонок за год.

И если для сотрудников команд и журналистов это лишь постоянный рост нагрузки, то для менеджмента Ф1 – дополнительные доходы. Не секрет, что устроители Гран При платят немалые суммы за то, чтобы иметь возможность принять этап.

При Берни Экклстоуне было хорошо известно, что бесплатно Формула 1 приезжает только в Монако – но сейчас даже княжеству приходится платить.

Онлайн-издание RacingNews365 опубликовало материал, в котором его эксперт Дитер Ренкен собрал данные о величине промоутерских взносов.

Как оказалось, в лидерах списка Катар, Саудовская Аравия и Азербайджан, которые платят за каждый визит Ф1 по 55 миллионов долларов. Еще четырем странам, включая Россию, Гран При обходится в $50 млн.

Самый выгодный контракт по-прежнему у Автоклуба Монако, но теперь его сумма составляет $15 млн.

В особой ситуации находится многострадальный этап в Майами. Так как Ф1 является его соорганизатором, тут работают иные экономические механизмы.

В общей сложности за сезон менеджмент Ф1 получает $700 млн промоутерских взносов.

Суммы контрактов на проведение этапов Ф1:

Страна Место/трасса Сумма, $ До какого года действует Примечание Бахрейн Сахир 45 млн 2022 Ожидается продление Саудовская Аравия Джидда 55 млн 2025 В будущем может проходить в Киддие Австралия Мельбурн 35 млн 2023 Италия Имола 20 млн 2025 Полный контракт пока не подписан США Майами партнерские условия 2031 Трасса должна получить омологацию Испания Барселона 25 млн 2026 Монако Монте-Карло 15 млн 2021 Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров Азербайджан Баку 55 млн 2024 Канада Монреаль 30 млн 2029 Франция Ле-Кастелле 22 млн 2022 Австрия Шпильберг 25 млн 2022 Есть опцион на многолетнее продление Великобритания Сильверстоун 25 млн 2024 Венгрия Будапешт 40 млн 2037 Бельгия Спа 22 млн 2022 Идут переговоры о продлении Нидерланды Зандфорт 32 млн 2023 Есть опцион на двухлетнее продление Италия Монца 25 млн 2024 Россия Сочи 50 млн 2025 С 2023 года этап будет проходить на «Игоре-Драйв» Сингапур «Марина-Бэй» 35 млн 2021 Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров Япония Сузука 25 млн 2024 Мексика Мехико 25 млн 2022 США Остин 25 млн 2021 Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров Бразилия «Интерлагос» 25 млн 2025 Абу-Даби (ОАЭ) «Яс-Марина» 40 млн 2030 Китай Шанхай 50 млн 2025 Этап должен вернуться в календарь в 2023 году Катар «Лосаил» 55 млн 2031 Этап вернется в календарь в 2023 году