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Формула 1 Новости

СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При

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, редактор

Хорошо информированный журналист Дитер Ренкен поделился собственной информацией о стоимости промоутерских контрактов

СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При
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В новом сезоне Формула 1 собирается провести 23 этапа – это станет новым рекордом за всю историю чемпионата.

Впрочем, есть основания полагать, что продержится этот рекорд недолго – уже в 2023-м вернется Гран При Катара, да и китайские организаторы нацелены вновь видеть гонки в Шанхае. Только это дает 25 гонок за год. 

И если для сотрудников команд и журналистов это лишь постоянный рост нагрузки, то для менеджмента Ф1 – дополнительные доходы. Не секрет, что устроители Гран При платят немалые суммы за то, чтобы иметь возможность принять этап. 

При Берни Экклстоуне было хорошо известно, что бесплатно Формула 1 приезжает только в Монако – но сейчас даже княжеству приходится платить. 

Онлайн-издание RacingNews365 опубликовало материал, в котором его эксперт Дитер Ренкен собрал данные о величине промоутерских взносов. 

Как оказалось, в лидерах списка Катар, Саудовская Аравия и Азербайджан, которые платят за каждый визит Ф1 по 55 миллионов долларов. Еще четырем странам, включая Россию, Гран При обходится в $50 млн.  

Самый выгодный контракт по-прежнему у Автоклуба Монако, но теперь его сумма составляет $15 млн.  

В особой ситуации находится многострадальный этап в Майами. Так как Ф1 является его соорганизатором, тут работают иные экономические механизмы. 

В общей сложности за сезон менеджмент Ф1 получает $700 млн промоутерских взносов.

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Суммы контрактов на проведение этапов Ф1:

Страна Место/трасса Сумма, $ До какого года действует Примечание
Bahrain Бахрейн Сахир 45 млн 2022 Ожидается продление
Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда 55 млн  2025 В будущем может проходить в Киддие
Australia Австралия  Мельбурн 35 млн 2023  
Italy Италия Имола 20 млн 2025 Полный контракт пока не подписан
United States США Майами партнерские условия 2031 Трасса должна получить омологацию
Spain Испания Барселона 25 млн 2026  
Monaco Монако Монте-Карло 15 млн 2021 Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров
Azerbaijan Азербайджан Баку 55 млн 2024  
Canada Канада Монреаль 30 млн 2029  
France Франция Ле-Кастелле 22 млн 2022  
Austria Австрия Шпильберг 25 млн 2022 Есть опцион на многолетнее продление 
United Kingdom Великобритания Сильверстоун 25 млн 2024  
Hungary Венгрия Будапешт 40 млн 2037  
Belgium Бельгия Спа 22 млн 2022 Идут переговоры о продлении
Netherlands Нидерланды Зандфорт 32 млн 2023 Есть опцион на двухлетнее продление 
Italy Италия Монца 25 млн 2024  
Russian Federation Россия Сочи 50 млн 2025 С 2023 года этап будет проходить на «Игоре-Драйв»
Singapore Сингапур «Марина-Бэй» 35 млн 2021 Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров
Japan Япония Сузука 25 млн 2024  
Mexico Мексика Мехико 25 млн 2022  
United States США Остин 25 млн 2021 Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров
Brazil Бразилия «Интерлагос» 25 млн 2025  
United Arab Emirates Абу-Даби (ОАЭ) «Яс-Марина» 40 млн 2030  
China Китай Шанхай 50 млн 2025 Этап должен вернуться в календарь в 2023 году
Qatar Катар «Лосаил» 55 млн 2031 Этап вернется в календарь в 2023 году
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