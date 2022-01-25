СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При
Хорошо информированный журналист Дитер Ренкен поделился собственной информацией о стоимости промоутерских контрактов
В новом сезоне Формула 1 собирается провести 23 этапа – это станет новым рекордом за всю историю чемпионата.
Впрочем, есть основания полагать, что продержится этот рекорд недолго – уже в 2023-м вернется Гран При Катара, да и китайские организаторы нацелены вновь видеть гонки в Шанхае. Только это дает 25 гонок за год.
И если для сотрудников команд и журналистов это лишь постоянный рост нагрузки, то для менеджмента Ф1 – дополнительные доходы. Не секрет, что устроители Гран При платят немалые суммы за то, чтобы иметь возможность принять этап.
При Берни Экклстоуне было хорошо известно, что бесплатно Формула 1 приезжает только в Монако – но сейчас даже княжеству приходится платить.
Онлайн-издание RacingNews365 опубликовало материал, в котором его эксперт Дитер Ренкен собрал данные о величине промоутерских взносов.
Как оказалось, в лидерах списка Катар, Саудовская Аравия и Азербайджан, которые платят за каждый визит Ф1 по 55 миллионов долларов. Еще четырем странам, включая Россию, Гран При обходится в $50 млн.
Самый выгодный контракт по-прежнему у Автоклуба Монако, но теперь его сумма составляет $15 млн.
В особой ситуации находится многострадальный этап в Майами. Так как Ф1 является его соорганизатором, тут работают иные экономические механизмы.
В общей сложности за сезон менеджмент Ф1 получает $700 млн промоутерских взносов.
Суммы контрактов на проведение этапов Ф1:
|Страна
|Место/трасса
|Сумма, $
|До какого года действует
|Примечание
|Бахрейн
|Сахир
|45 млн
|2022
|Ожидается продление
|Саудовская Аравия
|Джидда
|55 млн
|2025
|В будущем может проходить в Киддие
|Австралия
|Мельбурн
|35 млн
|2023
|Италия
|Имола
|20 млн
|2025
|Полный контракт пока не подписан
|США
|Майами
|партнерские условия
|2031
|Трасса должна получить омологацию
|Испания
|Барселона
|25 млн
|2026
|Монако
|Монте-Карло
|15 млн
|2021
|Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров
|Азербайджан
|Баку
|55 млн
|2024
|Канада
|Монреаль
|30 млн
|2029
|Франция
|Ле-Кастелле
|22 млн
|2022
|Австрия
|Шпильберг
|25 млн
|2022
|Есть опцион на многолетнее продление
|Великобритания
|Сильверстоун
|25 млн
|2024
|Венгрия
|Будапешт
|40 млн
|2037
|Бельгия
|Спа
|22 млн
|2022
|Идут переговоры о продлении
|Нидерланды
|Зандфорт
|32 млн
|2023
|Есть опцион на двухлетнее продление
|Италия
|Монца
|25 млн
|2024
|Россия
|Сочи
|50 млн
|2025
|С 2023 года этап будет проходить на «Игоре-Драйв»
|Сингапур
|«Марина-Бэй»
|35 млн
|2021
|Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров
|Япония
|Сузука
|25 млн
|2024
|Мексика
|Мехико
|25 млн
|2022
|США
|Остин
|25 млн
|2021
|Этап в календаре-2022, но контракт в стадии переговоров
|Бразилия
|«Интерлагос»
|25 млн
|2025
|Абу-Даби (ОАЭ)
|«Яс-Марина»
|40 млн
|2030
|Китай
|Шанхай
|50 млн
|2025
|Этап должен вернуться в календарь в 2023 году
|Катар
|«Лосаил»
|55 млн
|2031
|Этап вернется в календарь в 2023 году