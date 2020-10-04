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Формула 1 / Новость

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo

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СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo
Автор:
, редактор

На официальном сайте Ф1 рассказали о выборе пилотов Alfa Romeo

Кими Райкконен в этом году стал рекордсменом Формулы 1 по числу проведенных гонок, но кажется, еще не намерен покидать чемпионат. Как сообщает обозреватель официального сайта Ф1 Лоуренс Баррето, финн решил продолжить карьеру еще как минимум сезон.

«Мои источники говорят, что он склоняется провести еще сезон, – написал Баррето. – И в Alfa Romeo этого тоже хотят. Уже почти решено, что финн будет в команде в следующем году».

Напарником Райкконена, скорее всего, станет Мик Шумахер. Однако шансы остаются и у других юниоров Ferrari, включая Мика Шумахера.

«Шумахер является фаворитом в борьбе за второе место, – пишет Баррето. – Однако, Ferrari и Alfa Romeo сохраняют разные варианты, пока до конца чемпионата Ф2 остаются два этапа. 

Шварцман должен провести первую тренировку в Абу-Даби. Ожидается, что он поедет за Alfa Romeo. Возможно, до Рождества мы решения не узнаем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен , Мик Шумахер
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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