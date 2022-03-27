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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

СМИ: Пятеро пилотов были против продолжения уик-энда Ф1 в Джидде

Некоторые гонщики не хотели гоняться после пятничного ракетного удара

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СМИ: Пятеро пилотов были против продолжения уик-энда Ф1 в Джидде
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25 марта по ходу первой пятничной тренировки Формулы 1 в Джидде примерно в 15 километрах от трассы произошел взрыв: местная военизированная группировка произвела ракетную атаку на объект топливной компании Aramco. Произошедший инцидент вызвал сомнения, стоит ли уик-энду Ф1 продолжаться.

Вечером в пятницу власти Саудовской Аравии гарантировали руководителям Формулы 1, что опасности для гоночной трассы и всех находящихся на ней людей нет – и главам чемпионата удалось без сильного сопротивления получить согласие боссов команд на продолжение заездов в соответствии с исходным графиком. А вот уговорить гонщиков Ф1 оказалось сложнее.

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Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, стали известны имена как минимум пятерых пилотов, настаивавших на отказе от проведения этапа – ими были Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл (Mercedes), а Лэнс Стролл (Aston Martin), Фернандо Алонсо (Alpine) и Пьер Гасли (AlphaTauri). 

Напомним, что вечером в пятницу встреча с участием гонщиков и представителей Ф1 продолжалась более трех часов. О деталях обсуждений пилоты предпочитали не распространяться – и, по официальной версии, все стороны приняли единогласное решение продолжать соревнования. Соответствующее заявление среди прочего было опубликовано от имени GPDA, своего рода профсоюза выступающих в чемпионате мира пилотов.

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