СМИ пугает читателей пятью гонками Ф1 на Ближнем Востоке

В этом году Формула 1 отменила четыре гонки (в Австралии, Китае, Канаде и Сингапуре) по причинам, связанным с пандемией коронавируса – и поставила в календарь четыре этапа (в Имоле, Портимане, Стамбуле плюс вторую гонку на «Ред Булл Ринге»), которые в нормальных условиях вряд ли оказались бы в расписании. Однако даже в этой ситуации календарь чемпионата выглядит гораздо более привычным, чем прошлогоднее расписание.

Однако, по сведениям британского издания Guardian, серьезная перетряска может ждать финальную часть чемпионата. Причинами, как несложно догадаться, являются пандемия и связанные с ней требования для въезжающих в ту или иную страну.

В частности, Турция, Мексика и Бразилия сейчас находятся в британском т.н. «красном списке» – то есть люди, вернувшиеся из этих стран в Великобританию (где базируется 7 команд Формулы 1 из 10-ти) должны отбывать достаточно длительный карантин. В случае с Турцией снять эту проблему планировалось благодаря Гран При Японии: из Стамбула команды должны были отправиться в Сузуку – по возвращении же из Японии карантин отбывать не требуется. Однако ситуация с проведением гонки в Стране восходящего солнца остается неопределенной – и если гонка на «Сузуке» будет отменена, это поставит под угрозу и Гран При Турции.

Тем временем в американском Остине (который уже рассматривался было как место проведения двух гонок подряд) ухудшилась ситуация с заболеваемостью – некоторые даже называют ее катастрофической.

По информации британских журналистов, все это может привести к тому, что завершающая чемпионат ближневосточная серия гонок с 2-х этапов вырастет до 5-ти. Трасса в Саудовской Аравии примет две гонки вместо одной, еще один этап примет Бахрейн, календарь пополнит трасса MotoGP в Катаре – а финиширует сезон, как и планировалось изначально, в Абу-Даби.

С абсолютной уверенностью Guardian пишет о проведении только трех ближайших гонок – в Спа, Зандфорте и Монце. В этот список не попал Гран При России, который должен состояться через неделю после Гран При Италии – но и каких-либо сомнений в проведении гонки в Сочи британские журналисты не озвучили.