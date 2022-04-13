СМИ: Производство Alpine передадут на завод Lotus
Англичане будут делать преемника спортивному купе A110
Руководство французского концерна Renault, которому принадлежит спортивный бренд Alpine, рассматривает вариант переноса производства спорткара A110 на предприятие Lotus в Великобритании. Речь идет о следующем поколении купе, которое появится к 2025 году.
Информация появилась во французском издании La Tribune. Позже на конференции с инвесторами глава Renault Лука де Мео подтвердил такие планы, отметив, что решение еще не принято.
Марка Alpine была возрождена Renault в 2017 году, а в 2020 году это имя получила команда Формулы 1. Однако до сих пор A110 остается единственной дорожной моделью марки.
При этом уже объявлено, что A110 в нынешнем виде будет снята с производства к 2025 году из-за новых экологических норм. Последующие модели будут полностью электрическими.
Ранее объявлялось, что наследник A110 будет разработан на электрическом шасси в сотрудничестве с Lotus. Кроме того, у марки появятся «горячий» хэтбек и электрический кроссовер. Именно необходимостью освободить производственные мощности для последнего и объясняется передача выпуска A110 компании Lotus.
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