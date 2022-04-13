СМИ: Производство Alpine передадут на завод Lotus

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Руководство французского концерна Renault, которому принадлежит спортивный бренд Alpine, рассматривает вариант переноса производства спорткара A110 на предприятие Lotus в Великобритании. Речь идет о следующем поколении купе, которое появится к 2025 году.

Информация появилась во французском издании La Tribune. Позже на конференции с инвесторами глава Renault Лука де Мео подтвердил такие планы, отметив, что решение еще не принято.

Марка Alpine была возрождена Renault в 2017 году, а в 2020 году это имя получила команда Формулы 1. Однако до сих пор A110 остается единственной дорожной моделью марки.

При этом уже объявлено, что A110 в нынешнем виде будет снята с производства к 2025 году из-за новых экологических норм. Последующие модели будут полностью электрическими.

Ранее объявлялось, что наследник A110 будет разработан на электрическом шасси в сотрудничестве с Lotus. Кроме того, у марки появятся «горячий» хэтбек и электрический кроссовер. Именно необходимостью освободить производственные мощности для последнего и объясняется передача выпуска A110 компании Lotus.