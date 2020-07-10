СМИ: После Сочи Формула 1 проведет еще три гонки в Европе

Сегодня Формула 1 подтвердила проведение еще двух гонок в сентябре: Гран При Тосканы 13 числа, и Гран При России 27-го. Однако, по данным немецкого издания Auto Motor und Sport, на этом европейская часть сезона не закончится.

Источники издания утверждают, что Ф1 решила отказаться от этапов в Северной и Южной Америки, и вместо них проведет в октябре три подряд гонки в Европе. После Сочи чемпионат возьмет паузу на неделю, а затем выступит в Альгарве, Имоле и Хоккенхайме. В каком именно порядке пройдут этапы на этих трассах, пока не известно.

Также утверждается, что Гран При Китая в 2020 году точно не состоится. Руководители Ф1 и команд не хотят ехать в страну, с которой началась эпидемия коронавируса. Если в 2020 году в чемпионате и будет азиатский этап, то его примет Вьетнам. Гонка состоится в ноябре.

Завершить сезон по-прежнему планируется двумя гонками в Бахрейне и финальным этапом в Абу-Даби. Возможно, что эти гонки пройдут сразу после европейской части, так как проведение Гран При Вьетнама пока не гарантировано.