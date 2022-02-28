СМИ: Португалия может заменить отмененный российский этап

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После объявления о предварительной отмене Гран При России 2022 года босс Ф1 Стефано Доменикали объявил, что чемпионат уже ведет переговоры с другими странами о замене сочинского этапа.

По информации издания Correio da Manha, Португалия является одним из претендентов на то, чтобы принять у себя гонку вместо Сочи. Сообщается, что шансы в том числе сохраняются у Германии и Турции. К слову, в последние годы именно Турция выступала в качестве запасного варианта для серии, поскольку попадала в календарь чемпионата благодаря отмене других Гран При Ф1 из-за пандемии.