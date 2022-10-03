СМИ: Porsche окончательно отказалась от программы в Формуле 1
После несостоявшегося альянса с Red Bull в немецкой компании приняли решение не искать других партнеров
Альянс Porsche и Red Bull казался настолько очевидной и взаимовыгодной историей, что в начале лета практически никто в паддоке не сомневался в скором начале сотрудничества двух брендов. Но из-за удивительного стечения обстоятельств – отчасти ставшего следствием усилий Ferrari и Red Bull – это сотрудничество так и не стало реальностью.
Сначала между сторонами возникло охлаждение из-за разных взглядов на совместное будущее, а в итоге Porsche и вовсе заявила об отказе от сотрудничества.
При этом считалось, что одобренная еще весной советом директоров Volkswagen Group гоночная программа компании все равно должна быть реализована – в сентябрьском заявлении не было даже намека на то, что Porsche отказывается от планов строить моторы с 2026 года.
Начались разговоры о потенциальном партнерстве немцев с Haas или новой командой Майкла Андретти.
Однако в понедельник немецкий телеканал RTL сообщил, что совет директоров Porsche во главе с генеральным директором Оливером Блюме принял решение полностью отказаться от участия в Формуле 1.
По информации журналистов, производителю было важно с самого начала иметь возможность бороться за победы, но сделать это с кем-то из потенциально доступных сейчас партнеров не представляется возможным. Официально о планах Porsche будет объявлено в течение двух недель – 15 октября заканчивается период регистрации новых производителей силовых установок на следующий технический цикл, который стартует в 2026-м.
Другая марка VW Group – Audi – уже подала формальную заявку, однако широко ожидаемый альянс «Четырех колец» с Sauber пока не получил официального подтверждения.
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