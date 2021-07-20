Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

Автор:
, редактор

Конфликт может выйти на новый виток

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

Скандал вокруг аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона не утихает. В деле, за которое Хэмилтон уже понес наказание, могут появиться новые данные. 

Напомним, семикратный чемпион и лидер нынешнего сезона столкнулись на первом круге Гран При Великобритании. После этого Ферстаппен разбил машину и попал в больницу, а Хэмилтон получил штраф в 10 секунд и выиграл гонку. 

Red Bull уже говорила о возможной апелляции, но не было понятно, за счет чего команда хочет оспорить изначальное решение судей. Теперь на этот счет появилась информация. Известный обозреватель Мартин Брандл в своей колонке для Sky Sports написал, что у Red Bull есть данные, согласно которым перед столкновением Хэмилтон входил в поворот Коупс значительно быстрее, чем на любом другом из 52 кругов гонки. По данным команды, у Льюиса не было шансов вписаться в поворот, что может косвенно свидетельствовать об умышленном таране соперника со стороны семикратного чемпиона.

Брандл сообщает, что Red Bull намерена обнародовать эти данные. А если сочтет, что у нее достаточно новых улик, то обратится в FIA с апелляцией на решение судей в Британии. Отметим, что оспорить выданный стюардами штраф в Red Bull не могут, так как Хэмилтон уже его отбыл. Но если новые данные будут подтверждать умышленность действий Льюиса, австрийцы могут потребовать для него дисквалификацию, о которой уже говорил советник команды Хельмут Марко.

Брандл не сообщает, удалось Red Bull каким-то образом добыть данные телеметрии с болида Хэмилтона или команда использует данные из внешних источников. Если речь идет исключительно о скорости болидов в конкретный момент времени, то эта информация является открытой и получение этих данных о машинах конкурентов не представляет для команд Ф1 сложности. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

Предыдущая новость

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

4 ч
2
Формула 1

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

6 ч
3
Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

6 ч
4
Формула 1

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

1 дн
5
Формула 1

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»

9 ч
Самое важное:
СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена
Формула 1

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

4 ч
Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

6 ч
Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива
Формула 1

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

6 ч
Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022
Формула 1

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022

8 ч
Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»
Формула 1

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»

9 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит Гран При Великобритании
Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива Гран При Великобритании
Формула 1

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь» Гран При Великобритании
Формула 1

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко: Обычный человек на месте Макса бы не выжил Гран При Великобритании
Формула 1

Марко: Обычный человек на месте Макса бы не выжил

Вольф и Хорнер оба сходили к судьям. И обвинили в этом друг друга Гран При Великобритании
Формула 1

Вольф и Хорнер оба сходили к судьям. И обвинили в этом друг друга

В Honda понадеялись починить мотор Ферстаппена Гран При Великобритании
Формула 1

В Honda понадеялись починить мотор Ферстаппена

Самое читаемое Сегодня

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива
Формула 1 Формула 1

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Формула 1 Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии
Формула 1 Формула 1

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA
Формула 1 Формула 1

Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA

Экклстоун: Хэмилтона надо было оштрафовать на 30 секунд
Формула 1 Формула 1

Экклстоун: Хэмилтона надо было оштрафовать на 30 секунд

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022
Формула 1 Формула 1

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022

Самое важное:

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Формула 1 Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива
Формула 1 Формула 1

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022
Формула 1 Формула 1

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.