СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

Скандал вокруг аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона не утихает. В деле, за которое Хэмилтон уже понес наказание, могут появиться новые данные.

Напомним, семикратный чемпион и лидер нынешнего сезона столкнулись на первом круге Гран При Великобритании. После этого Ферстаппен разбил машину и попал в больницу, а Хэмилтон получил штраф в 10 секунд и выиграл гонку.

Red Bull уже говорила о возможной апелляции, но не было понятно, за счет чего команда хочет оспорить изначальное решение судей. Теперь на этот счет появилась информация. Известный обозреватель Мартин Брандл в своей колонке для Sky Sports написал, что у Red Bull есть данные, согласно которым перед столкновением Хэмилтон входил в поворот Коупс значительно быстрее, чем на любом другом из 52 кругов гонки. По данным команды, у Льюиса не было шансов вписаться в поворот, что может косвенно свидетельствовать об умышленном таране соперника со стороны семикратного чемпиона.

Брандл сообщает, что Red Bull намерена обнародовать эти данные. А если сочтет, что у нее достаточно новых улик, то обратится в FIA с апелляцией на решение судей в Британии. Отметим, что оспорить выданный стюардами штраф в Red Bull не могут, так как Хэмилтон уже его отбыл. Но если новые данные будут подтверждать умышленность действий Льюиса, австрийцы могут потребовать для него дисквалификацию, о которой уже говорил советник команды Хельмут Марко.

Брандл не сообщает, удалось Red Bull каким-то образом добыть данные телеметрии с болида Хэмилтона или команда использует данные из внешних источников. Если речь идет исключительно о скорости болидов в конкретный момент времени, то эта информация является открытой и получение этих данных о машинах конкурентов не представляет для команд Ф1 сложности.