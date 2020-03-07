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Формула 1 / Комментарий

СМИ: пилоты Формулы 1 в восторге от быстрых машин – но нас ждут унылые гонки

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СМИ: пилоты Формулы 1 в восторге от быстрых машин – но нас ждут унылые гонки
Автор:
, Главный редактор
7 мар. 2020 г., 09:23

Многим в этой жизни приходится идти на жертвы. Похоже, не обойтись без этого и поклонникам Формулы 1. Немецкий журналист утверждает, что в 2021 году нас могут ждать крайне увлекательные заезды – но до этого придется основательно поскучать

На предсезонных тестах Ф1 в Барселоне одной из главных тем, на которые гонщики говорили без обиняков и недомолвок, стала скорость машин в целом. Отчасти это объяснялось близкой к идеалу погодой в отдельные дни тестов – более подходящей для быстрых кругов, чем в достаточно жаркие дни проведения Гран При Испании. Но и при прочих равных скорость болидов Ф1 в межсезонье выросла.

Паддок вовсю предвкушает массовое падение рекордов круга. Как минимум – заметное улучшение по сравнению с прошлым годом. Однако опытные журналисты считают, что выигрыш в скорости, который даже сами пилоты не заметили бы без измерительной электроники, обернется потерями, которые будут очевидны для каждого поклонника Формулы 1.

У машин образца 2020 года уровень прижимной силы заметно выше, чем у прошлогодних. Это не особо отрицают пилоты и представители команд – но для наметанных глаз и ушей долго работающих в паддоке журналистов это стало очевидным во время простых прогулок по барселонской трассе. В частности, Андреас Хаупт в немецком издании Auto Motor und Sport отмечает, насколько проще и увереннее себя чувствуют пилоты в скоростных поворотах – в частности, 3-м и 9-м, где скорость переваливает за 250 км/ч.

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Хаупт ссылается на слова Даниэля Риккардо, что 3-й поворот теперь всегда проезжается на полном газу, а 9-й – почти всегда. И корректировки приходится вносить только при большой топливной загрузке. «Даже Джордж [Расселл] теперь вваливает в девятый поворот без проблем», – цитирует журналист Ландо Норриса. То есть даже у болидов Williams, которые в прошлом году были безнадежно медленными, теперь достаточно прижимной силы.

«Обгоны станут чем-то практически нереальным»

Пилоты приходят в восторг – но есть ли повод для восторга у зрителей? Кому из болельщиков станет лучше, если Расселл затормозит на метр позже, проедет поворот на 10 км/ч быстрее или снимет секунду с круга, при этом так же много проигрывая пилотам Mercedes, как в 2019 году?

Между тем, рост уровня прижимной силы легко может привести к тому, что преследовать соперника станет сложнее. И соответствующие ремарки можно было услышать в паддоке – просто они быстро тонули в обсуждениях того, законна ли мерседесовская система DAS и насколько точной копией прошлогоднего болида Mercedes является Racing Point RP20.

«Даже если машина едет в трех-четырех секундах перед тобой, ты чувствуешь, как твоя машина становится менее стабильной из-за турбулентности. Особенно сильно это ощущается в быстрых поворотах», – приводит Хаупт цитату все того же Норриса.

Макс Ферстаппен формулирует еще короче и доходчивее: «Ехать на хвосте у другой машины просто невозможно».

При нахождении на расстоянии одного корпуса от другой машины болид теряет примерно половину прижимной силы. И гонщикам (а также зрителям), похоже, надо смириться с тем, что этот эффект в нынешнем году никуда не денется – а то и проявится сильнее прежнего.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

При настолько серьезном влиянии едущей впереди машины на работу аэродинамики болида есть высокие шансы, что не помогут уже ни слип-стрим, ни DRS. Немецкий журналист пугает своих читателей тем, что «обгоны станут чем-то практически нереальным». В том числе из-за заметного сокращения тормозного пути. Чем он короче, тем меньше будет разница в реальной дистанции торможения у разных гонщиков. А значит, тем меньше можно отыграть у соперника и тем меньше шансов провести обгон на торможении.

В 2021 году все должно быть по-другому: использование граунд-эффекта должно нанести по описанной выше ситуации двойной удар. Во-первых, сам корпус машины будет генерировать гораздо больше прижимной силы – что снизит зависимость от эффективности работы переднего крыла. Именно эта эффективность главным образом страдает при езде на хвосте соперника.

Во-вторых, турбулентные потоки из диффузора должны не попадать на переднее крыло едущей следом машины, а забрасываться на сравнительно большую высоту и позволять болиду преследователя проехать под ними.

Одним словом, не исключено, что год спустя мы будем просто визжать от восторга, наблюдая за гиперувлекательной борьбой на трассах. Но до этого стоит запастись теми или иными средствами от скуки на случай превращения заездов Ф1 в «трамвайные гонки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл , Ландо Норрис
Команды Williams
Автор Кирилл Качнов

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