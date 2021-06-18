СМИ: пилоты бойкотировали встречу с Pirelli

Пилот Формулы 1 недовольны анализом двух аварий на Гран При Азербайджана со стороны Pirelli. По ходу гонки Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен влетели в стену из-за внезапно спустивших шин. По мнению Pirelli, причиной этого стало недостаточное давление, выставленное командами.

«Наша команда выполнила все требования по давлению в шинах, – заверил Ферстаппен в ответ. – Если у них инструкции неправильные, то мы тут не причем. Конечно, мы доводим [давление] до предела, но нельзя винить нас в этом. Как и Aston Martin, мы ничего неверного не сделали».

С Ферстаппеном согласился напарник Стролла Себастьян Феттель: «Мы понимаем, что бывают сложные обстоятельства, когда шины оказываются под невероятным давлением. Но они должны быть безопасными».

Голландское издание De Telegraaf даже сообщило, что пилоты бойкотировали встречу с Pirelli в четверг перед Гран При Франции. Но в самой Pirelli уверяют, что сочли презентацию достаточной и встречу проводить не стали.