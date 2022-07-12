СМИ: Пиастри с 2023 года заменит Риккардо в McLaren

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Будущее Оскара Пиастри остается одной из самых интересных тем сезона переходов. Чемпион Формулы 2 в нынешнем чемпионате остается резервистом в Alpine и садится за руль только по пятницам.

До недавнего времени казалось, что команда сможет обеспечить ему на 2023 год место за рулем Williams, так как сама сохранит еще на год нынешних гонщиков – Эстебана Окона и Фернандо Алонсо.

Однако сетевое издание The Race сообщило, что картина на рынке пилотов изменилась: теперь более вероятным выглядит переход Пиастри в McLaren.

Сейчас за Уокинг выступают Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо, причем контракты обоих рассчитаны и на сезон-2023. Однако в случае с последним велика вероятность, что сотрудничество будет прервано досрочно.

Риккардо в первой половине нынешнего чемпионата значительно отставал от напарника, заработав 17 очков против 64 у британца. Такие результаты не устраивают ни одну из сторон. Пока в McLaren не приняли окончательного решения – и, как поговаривают, готовы подождать еще какое-то время.

Многое будет зависеть и от выбора самого Даниэля. Если тот не сможет заметно прибавить в предстоящих Гран При и решит уйти, именно Пиастри станет главным кандидатом на замену.

В пользу этого варианта говорит и то обстоятельство, что Николя Латифи, место которого в Williams по предположениям должен был занять молодой австралиец, смог в последнее время ускориться, потому едва ли захочет завершать карьеру.

Сценарий, при котором Риккардо останется в Уокинге, а Пиастри все же окажется в Williams, не исключен полностью, но его вероятность сейчас резко понизилась.

В настоящий момент контракты на 2023 год также есть у обоих пилотов Mercedes, Ferrari и Red Bull, а также Эстебана Окона (Alpine) и Валттери Боттаса (Alfa Romeo).