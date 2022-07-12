Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Honda намекнула на возвращение в Формулу 1 с 2026 года Следующая / Феттель нашел новую угрозу пилотам Ф1. Это карбоновая пыль
Формула 1 Новость

СМИ: Пиастри с 2023 года заменит Риккардо в McLaren

В прессе появились предположения, что молодой австралиец займет место своего соотечественника, контракт с которым разорвут из-за низких результатов

Автор:
, Редактор (Турция)
СМИ: Пиастри с 2023 года заменит Риккардо в McLaren
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Будущее Оскара Пиастри остается одной из самых интересных тем сезона переходов. Чемпион Формулы 2 в нынешнем чемпионате остается резервистом в Alpine и садится за руль только по пятницам.

До недавнего времени казалось, что команда сможет обеспечить ему на 2023 год место за рулем Williams, так как сама сохранит еще на год нынешних гонщиков – Эстебана Окона и Фернандо Алонсо.

Читайте также:

Однако сетевое издание The Race сообщило, что картина на рынке пилотов изменилась: теперь более вероятным выглядит переход Пиастри в McLaren.

Сейчас за Уокинг выступают Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо, причем контракты обоих рассчитаны и на сезон-2023. Однако в случае с последним велика вероятность, что сотрудничество будет прервано досрочно. 

Риккардо в первой половине нынешнего чемпионата значительно отставал от напарника, заработав 17 очков против 64 у британца. Такие результаты не устраивают ни одну из сторон. Пока в McLaren не приняли окончательного решения – и, как поговаривают, готовы подождать еще какое-то время.

Многое будет зависеть и от выбора самого Даниэля. Если тот не сможет заметно прибавить в предстоящих Гран При и решит уйти, именно Пиастри станет главным кандидатом на замену. 

В пользу этого варианта говорит и то обстоятельство, что Николя Латифи, место которого в Williams по предположениям должен был занять молодой австралиец, смог в последнее время ускориться, потому едва ли захочет завершать карьеру.

Сценарий, при котором Риккардо останется в Уокинге, а Пиастри все же окажется в Williams, не исключен полностью, но его вероятность сейчас резко понизилась. 

В настоящий момент контракты на 2023 год также есть у обоих пилотов Mercedes, Ferrari и Red Bull, а также Эстебана Окона (Alpine) и Валттери Боттаса (Alfa Romeo).

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Honda намекнула на возвращение в Формулу 1 с 2026 года
Предыдущая новость

Honda намекнула на возвращение в Формулу 1 с 2026 года
Следующая новость

Феттель нашел новую угрозу пилотам Ф1. Это карбоновая пыль

Феттель нашел новую угрозу пилотам Ф1. Это карбоновая пыль
Больше от
Оскар Пиастри
Пиастри проведет для Alpine тренировку во Франции Гран При Канады
Формула 1

Пиастри проведет для Alpine тренировку во Франции

В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году
Формула 1

В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году

СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год
Формула 1

СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год

McLaren Больше от
McLaren
Босса McLaren порадовало наказание его гонщика Гран При Австрии
Формула 1

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика

Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1
Формула 1

Риккардо отказался уходить из McLaren и Формулы 1

Чемпион IndyCar обвинил свою команду во лжи и ушел в McLaren
IndyCar

Чемпион IndyCar обвинил свою команду во лжи и ушел в McLaren

Самое важное:

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года
Формула 1 Формула 1

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии
Формула 1 Формула 1

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика
Формула 1 Формула 1

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор
Формула 1 Формула 1

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.