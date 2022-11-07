СМИ: Пиастри провел первые тесты за рулем McLaren
Как стало известно французским журналистам, дебютант будущего сезона Ф1 уже начал работу в составе своей новой команды
McLaren в суде доказала свое право заключить контракт на 2023 год с Оскаром Пиастри, который до того пользовался поддержкой Alpine. При этом гонщик имеет обязательства перед французами до конца 2022 года.
До сих пор обе стороны очень неохотно комментировали возможность участия Пиастри в молодежных тестах Ф1, которые пройдут 22 ноября в Абу-Даби. Тем временем издание AutoHebdo написало, что Оскар уже провел свою первую сессию за рулем McLaren.
По информации журналистов, австралиец отработал два дня в Ле-Кастелле, где смог в рамках частных тестов поработать на машине McLaren предыдущего поколения.
Пиастри заметили в Ле-Кастелле в среду и четверг на прошлой неделе. Сначала он работал на укороченной версии кольца длиной 3,6 км, а затем переключился на полную конфигурацию. Примечательно, что McLaren ничего не сообщила про эти заезды, хотя про аналогичные частные тесты для Алекса Палоу и Пато О'Уорда неизменно писала в социальных сетях.
Помимо прочего, Оскар был за рулем в униформе McLaren, хотя и без спонсорских логотипов. Это дало AutoHebdo основания предположить, что команда окончательно договорилась с Alpine по всем юридическим вопросам или как минимум близка к этому.
В Энстоуне на запрос по этому поводу ответили молчанием.
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