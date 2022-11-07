СМИ: Пиастри провел первые тесты за рулем McLaren

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McLaren в суде доказала свое право заключить контракт на 2023 год с Оскаром Пиастри, который до того пользовался поддержкой Alpine. При этом гонщик имеет обязательства перед французами до конца 2022 года.

До сих пор обе стороны очень неохотно комментировали возможность участия Пиастри в молодежных тестах Ф1, которые пройдут 22 ноября в Абу-Даби. Тем временем издание AutoHebdo написало, что Оскар уже провел свою первую сессию за рулем McLaren.

По информации журналистов, австралиец отработал два дня в Ле-Кастелле, где смог в рамках частных тестов поработать на машине McLaren предыдущего поколения.

Пиастри заметили в Ле-Кастелле в среду и четверг на прошлой неделе. Сначала он работал на укороченной версии кольца длиной 3,6 км, а затем переключился на полную конфигурацию. Примечательно, что McLaren ничего не сообщила про эти заезды, хотя про аналогичные частные тесты для Алекса Палоу и Пато О'Уорда неизменно писала в социальных сетях.

Помимо прочего, Оскар был за рулем в униформе McLaren, хотя и без спонсорских логотипов. Это дало AutoHebdo основания предположить, что команда окончательно договорилась с Alpine по всем юридическим вопросам или как минимум близка к этому.

В Энстоуне на запрос по этому поводу ответили молчанием.