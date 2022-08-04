СМИ: Пиастри нашел место в Ф1, но это не McLaren

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Команда Alpine поспешила объявить, что в следующем году на место ушедшего Фернандо Алонсо придет их резервист Оскар Пиастри. Однако сам молодой гонщик вскоре опроверг это сообщение, прямо заявив, что выступать за Alpine не будет.

Предполагается, что французская команда пропустила дату, до которой по контракту должна была предоставить Пиастри место, и это дало ему право выбрать другой коллектив. Большинство экспертов предположили, что он заменит Даниэля Риккардо в McLaren.

Однако британская газета Times предлагает иную версию. По данным издания, Пиастри заменит Юки Цуноду в AlphaTauri. Контракт японца заканчивается в следующем году, а с компанией Honda, чьим протеже являлся Цунода, команду более не связывают обязательства.

Менеджером Пиастри выступает Марк Уэббер, который сам многие годы выступал за Red Bull и сохранил хорошие отношения с владельцем «Быков» и AlphaTauri Дитрихом Матешицом. Кроме того, Уэббер является лицом марки Porsche, а именно она станет поставлять силовые установки для Red Bull и AlphaTauri.

Сейчас AlphaTauri выглядит слабее Alpine и McLaren, однако переход туда открывает для Пиастри дорогу в Red Bull на замену Серхио Пересу в случае, если молодой австралиец подтвердит свою впечатляющую скорость, показанную им в Формуле 2 и Формуле 3.