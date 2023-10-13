СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала

В первых Гран При нынешнего чемпионата Ф1 два пилота Red Bull всерьез боролись за победы: Серхио Перес и Макс Ферстаппен смогли выиграть по два раза, а в таблице между ними было всего шесть очков.

В тот момент эксперты и болельщики наперебой рассуждали о шансах мексиканца побороться с напарником за титул. Однако по ходу уик-энда в Баку Максу удалось разобраться в машине RB19, и уже со следующего этапа в Майами он прочно захватил внутрикомандное лидерство.

Пакет обновлений, который Red Bull подготовила к Гран При Испании, окончательно склонил чашу весов в пользу Ферстаппена, так как характеристики машины стали чуть больше подходить его стилю пилотирования.

Как стало известно авторитетному в паддоке немецкому изданию AMuS, после неудач последних недель Перес обратился к руководству «Быков» с просьбой убрать с его шасси последние новинки и вернуть все к той конфигурации, что была еще до Барселоны.

И хотя цель такой просьбы вполне очевидна – гонщик рассчитывал, что вновь обретет уверенность, а с ней и стабильность, – в Red Bull ему ответили отказом.

Причиной называются дополнительные расходы и сложности в поиске настроек для двух по сути разных машин по ходу уик-энда.

Просьба Переса не стала уникальной для Ф1 : в недавнем прошлом Ромен Грожан избрал ту же тактику во время выступления за Haas, и тогда команда пошла ему навстречу.

Источники говорят, что в своем нынешнем виде Red Bull RB19 едет быстрее, чем весной, однако Серхио испытывает сложности с адаптацией к такой машине. Слабые выступления пилота в Японии и Катаре привели к усилению слухов, что в Милтон-Кинсе откажутся от его услуг, не дожидаясь истечения контракта в конце 2024 года.