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СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала

Как стало известно журналистам Auto Motor und Sport, мексиканец нашел способ вернуть прежнюю форму, но не смог реализовать свой план

Александр Кабановский
Автор:
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Серхио Перес, Red Bull Racing

В первых Гран При нынешнего чемпионата Ф1 два пилота Red Bull всерьез боролись за победы: Серхио Перес и Макс Ферстаппен смогли выиграть по два раза, а в таблице между ними было всего шесть очков. 

В тот момент эксперты и болельщики наперебой рассуждали о шансах мексиканца побороться с напарником за титул. Однако по ходу уик-энда в Баку Максу удалось разобраться в машине RB19, и уже со следующего этапа в Майами он прочно захватил внутрикомандное лидерство. 

Пакет обновлений, который Red Bull подготовила к Гран При Испании, окончательно склонил чашу весов в пользу Ферстаппена, так как характеристики машины стали чуть больше подходить его стилю пилотирования. 

Как стало известно авторитетному в паддоке немецкому изданию AMuS, после неудач последних недель Перес обратился к руководству «Быков» с просьбой убрать с его шасси последние новинки и вернуть все к той конфигурации, что была еще до Барселоны. 

И хотя цель такой просьбы вполне очевидна – гонщик рассчитывал, что вновь обретет уверенность, а с ней и стабильность, – в Red Bull ему ответили отказом. 

Причиной называются дополнительные расходы и сложности в поиске настроек для двух по сути разных машин по ходу уик-энда. 

Просьба Переса не стала уникальной для Ф1 : в недавнем прошлом Ромен Грожан избрал ту же тактику во время выступления за Haas, и тогда команда пошла ему навстречу. 

Источники говорят, что в своем нынешнем виде Red Bull RB19 едет быстрее, чем весной, однако Серхио испытывает сложности с адаптацией к такой машине. Слабые выступления пилота в Японии и Катаре привели к усилению слухов, что в Милтон-Кинсе откажутся от его услуг, не дожидаясь истечения контракта в конце 2024 года. 

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