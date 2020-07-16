СМИ: Перес начал искать новую команду
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Мексиканский гонщик уже знает, что уступит место Феттелю
История с переходом Себастьяна Феттеля в Racing Point набирает обороты. Накануне стало известно, что босс команды Лоуренс Стролл готов выплатить Серхио Пересу несколько миллионов неустойки, чтобы разорвать с ним контракт и освободить место для немца. Теперь выяснилось, что Перес в курсе намерений команды.
Как сообщает телеканал ESPN Mexico, менеджер мексиканского гонщика уже пару недель подыскивает ему новую команду. Он уже провел переговоры с представителями Alfa Romeo и Haas.
Перес прошедшей зимой подписал с командой трехлетний контракт, однако один из пунктов позволяет расторгнуть его до 31 июля 2020 года. Феттель вышел на рынок пилотов в мае, после того как Ferrari решила не продлевать с ним истекающее в конце года соглашение.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
СМИ: Перес начал искать новую команду
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