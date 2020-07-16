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СМИ: Перес начал искать новую команду
Автор:
, редактор
16 июл. 2020 г., 07:09

Мексиканский гонщик уже знает, что уступит место Феттелю

История с переходом Себастьяна Феттеля в Racing Point набирает обороты. Накануне стало известно, что босс команды Лоуренс Стролл готов выплатить Серхио Пересу несколько миллионов неустойки, чтобы разорвать с ним контракт и освободить место для немца. Теперь выяснилось, что Перес в курсе намерений команды.

Как сообщает телеканал ESPN Mexico, менеджер мексиканского гонщика уже пару недель подыскивает ему новую команду. Он уже провел переговоры с представителями Alfa Romeo и Haas.

Перес прошедшей зимой подписал с командой трехлетний контракт, однако один из пунктов позволяет расторгнуть его до 31 июля 2020 года. Феттель вышел на рынок пилотов в мае, после того как Ferrari решила не продлевать с ним истекающее в конце года соглашение.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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