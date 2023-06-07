СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг

Особый финансовый режим для резидентов Монако привлекает в княжество множество богачей, включая и спортсменов. Так как в большинстве стран Европы большие доходы облагаются значительными налогами, переезд на Лазурный берег позволяет серьезно сэкономить, поскольку в Монако такой нормы нет.

Из нынешнего пелотона Ф1 в крохотном государстве проживают Макс Ферстаппен, Джордж Расселл, Алекс Элбон, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон – не считая, понятное дело, выступающего под флагом княжества Шарля Леклера.

Недавно голландская Volkskrant опубликовала материал о том, что до 2028 года (пока действует его нынешний контракт с Red Bull) Макс таким образом сэкономит $215 млн.

Этот материал вызвал резкую реакцию со стороны менеджера гонщика Раймонда Вермёлена. Будучи гостем телепрограммы Jinek, он сказал: «Мы платим налоги [в бюджет страны] от всех спортивных выступлений в Голландии, в том числе со всех доходов от Гран При в Зандфорте.

Мы также платим налоги во всех тех странах, где Макс как спортсмен получает доходы.

У него нет никакого бизнеса в Нидерландах, почему же мы должны платить там налог на иностранные доходы? Это было бы странно, так как стало бы двойным обложением. Таковы международные финансовые правила».