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СМИ: Новый босс Audi исключил возможность отказа от программы в Ф1

В последнее время в прессе множатся слухи о том, что немецкий концерн резко охладил к идее выступления в Больших Призах после смены руководства. Ситуация усугубляется тем, что новый босс Гернот Дельнер пока не может делать официальных заявлений…

Бьорн Смит
Автор Бьорн Смит
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Концепт-кар Audi Sport F1

По ходу Гран При Бельгии 2022 года Audi официально представила планы своего участия в Формуле 1 в качестве производителя силовых установок. Чуть позже стало известно об альянсе ингольштадтцев с командой Sauber, которое начнется с сезона-2026. 

Однако за прошедший год ситуация вокруг проекта заметно изменилась. Генеральный директор Audi Маркус Дюсман, который был вдохновителем этой истории, покинул свой пост, а сменивший его Гернот Дельнер, как сообщают источники, относится к дорогостоящей программе выступлений в гонках без особого энтузиазма.  

Именно поэтому все чаще стали возникать слухи, будто концерн решил отказаться от участия в Ф1 и даже, якобы, вот-вот сделает об этом объявление. Ситуация усложнилась тем, что контракт Дельнера запрещает ему делать какие-либо официальные заявления в первые сто дней работы, потому тот не может прояснить ситуацию. Этот «период молчания» продлится до конца декабря.

Однако источники немецкого делового издания Manager Magazin сообщили, что в действительности разговоры об остановке формульной программы Audi не соответствуют действительности. 

Как сообщается, в самом конце ноября состоялось совещание топ-менеджмента компании. На нем один из присутствующих спросил главу отдела развития Оливера Хоффмана, что происходит с подготовкой к Формуле 1. Хоффман, который сейчас является главной движущей силой программы, заверил, что все приготовления идут по плану.

После этого слово взял Дельнер. Он рассказал, что после вступления в должность тщательно изучил все документы, связанные с предстоящим участием Audi в Ф1. По словам большого босса, он нашел эту идею здравой и поддерживает ее. 

Это позволяет говорить, что теперь об отказе «Четырех колец» от создания двигателя и совместных выступлений с Sauber не может быть и речи. 

В то же время, очень важным станет публичное заявление Дельнера по этому поводу. Сейчас, как следует из публикации, руководителю проекта Андреасу Зайдлю стало сложнее набирать сотрудников и вести переговоры с потенциальными пилотами из-за той самой атмосферы неуверенности, что сложилась в последние месяцы.

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