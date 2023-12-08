СМИ: Новый босс Audi исключил возможность отказа от программы в Ф1
В последнее время в прессе множатся слухи о том, что немецкий концерн резко охладил к идее выступления в Больших Призах после смены руководства. Ситуация усугубляется тем, что новый босс Гернот Дельнер пока не может делать официальных заявлений…
По ходу Гран При Бельгии 2022 года Audi официально представила планы своего участия в Формуле 1 в качестве производителя силовых установок. Чуть позже стало известно об альянсе ингольштадтцев с командой Sauber, которое начнется с сезона-2026.
Однако за прошедший год ситуация вокруг проекта заметно изменилась. Генеральный директор Audi Маркус Дюсман, который был вдохновителем этой истории, покинул свой пост, а сменивший его Гернот Дельнер, как сообщают источники, относится к дорогостоящей программе выступлений в гонках без особого энтузиазма.
Именно поэтому все чаще стали возникать слухи, будто концерн решил отказаться от участия в Ф1 и даже, якобы, вот-вот сделает об этом объявление. Ситуация усложнилась тем, что контракт Дельнера запрещает ему делать какие-либо официальные заявления в первые сто дней работы, потому тот не может прояснить ситуацию. Этот «период молчания» продлится до конца декабря.
Однако источники немецкого делового издания Manager Magazin сообщили, что в действительности разговоры об остановке формульной программы Audi не соответствуют действительности.
Как сообщается, в самом конце ноября состоялось совещание топ-менеджмента компании. На нем один из присутствующих спросил главу отдела развития Оливера Хоффмана, что происходит с подготовкой к Формуле 1. Хоффман, который сейчас является главной движущей силой программы, заверил, что все приготовления идут по плану.
После этого слово взял Дельнер. Он рассказал, что после вступления в должность тщательно изучил все документы, связанные с предстоящим участием Audi в Ф1. По словам большого босса, он нашел эту идею здравой и поддерживает ее.
Это позволяет говорить, что теперь об отказе «Четырех колец» от создания двигателя и совместных выступлений с Sauber не может быть и речи.
В то же время, очень важным станет публичное заявление Дельнера по этому поводу. Сейчас, как следует из публикации, руководителю проекта Андреасу Зайдлю стало сложнее набирать сотрудников и вести переговоры с потенциальными пилотами из-за той самой атмосферы неуверенности, что сложилась в последние месяцы.
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