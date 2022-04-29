СМИ: Ни одна команда Ф1 пока не разобралась с шинами

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Немецкое издание Auto Motor und Sport проанализировало результаты прошедших в этом году гонок Формулы 1 и опросило экспертов в паддоке, после чего пришло к выводу, что помимо уже много раз обсуждаемого козления ключевым фактором успеха в 2022 является умение команды работать с шинами 2022 года. Точнее, пока на 100% не умеет это делать никто, но есть те, кто ближе к пониманию проблемы и те, кто страдает более других.

Так, лучше всех шины работают на машинах Ferrari. Скудерия в прошлом сезоне потратила более всего времени на шинные тесты, в то время как Mercedes предпочла сэкономить средства для других областей.

К тому же болиды Ferrari развивают значительную прижимную силу, что облегчает работу с резиной. Однако и у Скудерии случаются проколы, в частности в Имоле в финале гонки Шарль Леклер вылетел именно из-за быстрой деградации правой передней шины Soft, которую ему поставили незадолго до этого.

В итоге Имола стала реваншем для Red Bull, которые в свою очередь страдали из-за быстрого износа шин в Мельбурне, где у Ferrari все было под контролем. Однако проблемы Скудерии в Имоле показывают, что и в Маранелло до конца не понимают, как ведут себя шины.

Общая проблема возникает именно с передними колесами, которые у техники 2022 года испытывают меньший прижим. Из-за этого шины медленнее прогреваются, но раньше начинают скользить, от чего быстрее изнашиваются

В Mercedes ранее признавали, что испытывают проблему с быстрым прогревом резины, что особенно заметно в квалификациях. В гонках команда не так слаба, так как на длинной дистанции прогреть шины в конце концов удается. Проблема усугубляется тем, что в 2022 ввели ограничения на работу грелок для колес: слики нельзя нагревать ими более чем до 80 градусов, промежуточные только до 60, а дождевые лишь до 40.

Совсем другие проблемы испытывают Alpine и Haas. Их резина, напротив, быстро перегревается. В квалификации Alpine показывают третью скорость, а в гонке Эстебан Окон проигрывает Лэнсу Строллу на Aston Martin. В Haas также хороши в квалификациях, но уступают в воскресенья. Этим, в частности, объясняется выбор командой резины Medium для спринтерской гонки в Имоле – она не быстрее, но лучше сохраняется до самого финиша.

Наконец, издание называет двух пилотов, стиль и мастерство которых лучше всего позволяют удерживать шины в нужном температурном диапазоне. Это Фернандо Алонсо и Валттери Боттас. Однако их проблема в том, что делать свою работу с шинами они могут только, когда их никто не атакует. А обороняясь они также быстро приводят свою резину в негодность.



