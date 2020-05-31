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Формула 1 / Новость

СМИ нашли новую причину разногласий Феттеля и Ferrari

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СМИ нашли новую причину разногласий Феттеля и Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
31 мая 2020 г., 14:39

По информации источников Auto Motor und Sport, в Маранелло, здраво оценивая свои силы, предложили немецкому чемпиону поработать на перспективу – но тот отказался

Как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, еще зимой в Скудерии решили сделать ставку на Шарля Леклера. Об этом говорит срок контракта, который предложили молодому монегаску. Соглашение рассчитано до конца 2024 года, оно добавило к существующему договору разом четыре года.

Подобного в истории Ferrari не было уже давно. Даже такие звезды, как Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, подписывали с командой соглашения максимум на три года. 

Выделение Леклера в качестве лидера Скудерии означало, что его напарник должен выполнять функции второго пилота. По сведениям Auto Motor und Sport, боссы коллектива приняли такое решение по итогам сезона-2019, который ознаменовался несколькими поединками пилотов Ferrari и их столкновением в Бразилии.

Тогда же – понимая, что Феттель может не согласиться на новые условия – были активизированы переговоры с Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккардо.

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Не случись короновирусного кризиса, все могло закончиться иначе. В Маранелло прекрасно понимали, что их машина 2020 года позволит бороться максимум за отдельные победы, но не за титул. Но скорое возвращение граунд-эффекта оставляло возможность отыграть отставание и начать сезон-2021 с конкурентоспособной техникой.

Карантин не только отложил перемены в правилах на год, но и привел к введению драконовских по меркам Скудерии лимитов на бюджеты.  

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Как сообщают источники немецкого издания, Феттелю предложили новый контракт, потенциально даже на два года, но с четким условием: не ждать ничего особенного в 2021-м, пожертвовать сезоном, чтобы направить высвободившиеся ресурсы на создание машины по новому регламенту и за счет этого стать сильнее в дальнейшем.

Со своей стороны Себастьян не был готов просто потерять год. Кроме того, он понимал, что даже в случае его согласия лидером команды все равно оставят Леклера. 

На эти соображения наложились противоречия с командой по вопросу будущей зарплаты – и дело окончательно приняло необратимый оборот. Теперь место Феттеля в Ferrari займет Карлос Сайнс-младший.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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