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СМИ: На Гран При Австрии Audi объявит о покупке Sauber

Фактически, сделка уже совершилась. Или нет?

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СМИ: На Гран При Австрии Audi объявит о покупке Sauber
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Весной этого года руководство немецкого автогиганта Volkswagen официально призналось, что одобрило появление в Формуле 1 своих марок Porsche и Audi. При этом формат их присутствия до сих пор не был официально обозначен.

Так, считается, что Porsche станет поставщиком силовых установок для Red Bull, а в случае, если сделка сорвется, переключится к поддержке Williams.

В свою очередь Audi по слухам делала предложение о покупке McLaren, но не договорилась в цене. В итоге марка с эмблемой ОООО перешла к переговорам с Sauber и Aston Martin.

На днях появилось все больше слухов о том, что Sauber почти что уже продана Audi. Так, швейцарское издание Blick опубликовало статью, где утверждается, что сделка уже заключена, и об этом будет объявлено на Гран При Австрии.

В частности, в статье упоминаются слова одного из глав команд Ф1, который предпочел остаться не названным: «Я не понимаю, чего они скрывают. Audi уже купила 25% акций Sauber и сейчас завершает сделку по покупке еще 50%. Это серьезная сумма денег».

С другой стороны, в статье приводятся слова главы команды Sauber, которая сейчас выступает под именем Alfa Romeo, Федерика Вассера. Он заявляет, что ничего еще не решено и намекает, что вероятнее сделка с Williams, так как эту команду сейчас возглавляет экс-руководитель Volkswagen по автоспорту Йос Капито.

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