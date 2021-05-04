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Формула 1 Новости

СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021

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, редактор

Возросший уровень Red Bull ставит Валттери в трудное положение

СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021

Валттери Боттас может лишиться места в Mercedes уже по ходу нынешнего сезона. Так уверяет британское издание Daily Mail, приводя в подтверждение слова инженера команды, пожелавшего остаться анонимным.

«На базе не уверены в Валттери. Он не выдерживает уровень, что стало только заметнее на фоне выступления Расселла в Бахрейне».

В прошлом году Джордж Расселл поменял Льюиса Хэмилтона на этапе в Сахире, и, хотя уступил Боттасу в квалификации, в гонке немедленно обогнал его и удерживал лидерство до появления технических проблем. 

В этом сезоне Боттас пока не поднимался выше третьего места. На Гран При Эмилии-Романьи он и вовсе шел девятым, пока не столкнулся с тем же Расселлом. Именно пилота Williams прочат в сменщики финна в этом сезоне. О том, какая судьба в случае замены ждет Боттаса, источник не сообщает. Можно предположить, что Валттери получит шанс вернуться в Williams, за которую выступал до перехода в Mercedes. Таким образом, Расселл и Боттас поменяются командами. 

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«Он всегда промеж». Сироткин объяснил неудачи Боттаса
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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