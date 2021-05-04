СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021

Валттери Боттас может лишиться места в Mercedes уже по ходу нынешнего сезона. Так уверяет британское издание Daily Mail, приводя в подтверждение слова инженера команды, пожелавшего остаться анонимным.

«На базе не уверены в Валттери. Он не выдерживает уровень, что стало только заметнее на фоне выступления Расселла в Бахрейне».

В прошлом году Джордж Расселл поменял Льюиса Хэмилтона на этапе в Сахире, и, хотя уступил Боттасу в квалификации, в гонке немедленно обогнал его и удерживал лидерство до появления технических проблем.

В этом сезоне Боттас пока не поднимался выше третьего места. На Гран При Эмилии-Романьи он и вовсе шел девятым, пока не столкнулся с тем же Расселлом. Именно пилота Williams прочат в сменщики финна в этом сезоне. О том, какая судьба в случае замены ждет Боттаса, источник не сообщает. Можно предположить, что Валттери получит шанс вернуться в Williams, за которую выступал до перехода в Mercedes. Таким образом, Расселл и Боттас поменяются командами.