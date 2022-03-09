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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

СМИ: Mercedes уберет со своих болидов боковые понтоны. Совсем

Новая конфигурация болида появится уже завтра, на тестах в Бахрейне

СМИ: Mercedes уберет со своих болидов боковые понтоны. Совсем
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Итальянская газета Corriere Della Sera утверждает, что Mercedes привезет на тесты в Бахрейн болид с революционным обновлением, которое полностью исключает боковые понтоны. По слухам, на симуляторе такая конструкция показала себя с самой лучшей стороны, но ее еще предстоит проверить в действии.

В понтонах размещаются радиаторы, которые теперь Mercedes якобы уместил на верх кожуха двигателя, то есть они расположатся не сбоку машины, а сверху, судя по всему в широком заднем «плавнике».

Косвенным подтверждением этой версии служат прежние слухи о проблемах с прохождением тестов на безопасность у Mercedes и слова главного инженера команды Майка Эллиота, который ранее заявлял, что им пришлось полностью изменить компоновку болида по сравнению с 2021 годом, разместив агрегаты более плотно.

Что касается упомянутых слухов, то понтоны традиционно скрывают обязательные боковые сминаемые элементы, которые принимают на себя удар при боковом столкновении. Так вот, по старым слухам, в Mercedes не с первого раза прошли тест на безопасность при боковом ударе. Если предположить, кто команда и правда отказалась от понтонов, то это означает, что сминаемые элементы теперь должны располагаться в том же месте, но как-то иначе, не внутри понтонов. А значит их конструкция изменилась, что могло негативно сказаться на первом краш-тесте.

Издание также предполагает, что конкурирующие команды захотят подать протест на несоответствие болида Mercedes правилам. Правда, в FIA уже проверили все обновления перед Бахрейном и должны быть в курсе инновации немецкой команды. Так что Mercedes за это не оштрафуют, но отсутствие понтонов может быть запрещено уже после первого этапа. Тогда команде придется вернуться к аэродинамической конфигурации, которую мы видели на тестах в Барселоне.

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