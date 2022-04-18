СМИ: Mercedes требуется полная переделка машин

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Немецкое издание Auto Motor und Sport опубликовало статью, в которой объясняются причины расстановки сил в Формуле 1 2022 года и дается ответ на вопрос, почему Ferrari так быстры, а, например, Aston Martin, слишком медленны. Все дело в таком базовом параметре, как дорожный просвет, под который оптимизирован болид.

Этот параметр выбирается на самой ранней стадии проектирования, а далее вся аэродинамика строится исходя из заложенного дорожного просвета. Форма каналов Вентури, в которых создается граунд-эффект, напрямую зависит именно от высоты положения днища над трассой.

Иными словами, изменив настройки подвески и увеличив дорожный просвет, скажем, на 40 миллиметров и оставив при этом аэродинамику неизменной, машина теряет до 40% прижимной силы. Судя по всему, именно это сделали в Aston Martin в Мельбурне, после чего их пилоты повылетали с трассы уже на тренировке.

На самой ранней стадии проектирования болидов конструкторам пришлось выбирать между двумя концепциями: низкий дорожный просвет и жесткая подвеска или увеличенный дорожный просвет и более мягкая, длинноходная подвеска.

На первый взгляд концепция низких машин с жеской подвеской выглядела предпочтительнее, но никто не учел появление козления. Низкие машины столь сильно прижимаются к асфальту, что воздушный поток под ними перекрывается, граунд-эффект пропадает и автомобиль тут же поднимается на подвеске. Это повторяется вновь и вновь, и машина скачет подобно движениям горного козла или выныриваниям дельфина.

Для борьбы с козлением командам пришлось поднимать болиды над дорогой, но те, кто изначально не проектировал машины высокими, были вынуждены попрощаться с прижимной силой. Для ее компенсации команды срочно стали ставить более мощные антикрылья, но это привело и к увеличению лобового сопротивления с последующей потерей скорости на прямых.

Напротив, команды, которые изначально сделали ставку на высокий дорожный просвет продумали аэродинамику в соответствии с этим условием и теперь проблем не испытывают.

Ставку на низкий дорожный просвет сделали Mercedes, Aston Martin и Williams. В свою очередь высокий дорожный просвет и длинноходные подвески можно встретить у Ferrari, Alpine, Alfa Romeo и Haas.

Особняком стоят Red Bull и McLaren. Созданная Эдрианом Ньюи машина в статике выглядит очень высокой, но на скорости прижимается к земле, о чем часто можно судить по многочисленным искрам позади Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

В McLaren, похоже, наименьшие проблемы с козлением, но этого удалось достичь ценой меньшей прижимной силы. В итоге оранжевые болиды сильны только на некоторых трассах вроде Мельбурна и не любят медленных поворотов.

Вывод из вышеперечисленного заключается в том, что аутсайдерам потребуется фактически создать болиды заново, заложив в их основу концепцию высокого дорожного просвета. Или найти какой-то радикальный способ избавиться от козления.

Первое в условиях потолка бюджетов вряд ли кто-то сможет себе позволить. А последнее кажется невероятным, так как это явление является побочным свойством использования граунд-эффекта для создания прижима.