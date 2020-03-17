СМИ: Mercedes простила Ferrari нелегальный мотор 2019 года

Команда Mercedes, бывшая инициатором петиции семи команд Формулы 1 против мирового соглашения FIA и Ferrari, более не имеет к Скудерии претензий. Как пишет издание Facefans.com со ссылкой на свои источники, мирное соглашение было достигнуто на уровне главы стоящего за Mercedes концерна Daimler Олы Каллениуса, главного акционера Ferrari и концерна Fiat Chrysler Джона Элканна и руководителя компании Ferrari Луиса Камильери.

Концерны Daimler, BMW и Fiat Chrysler сотрудничают в области разработки технологии беспилотных автомобилей. Конфликт в Формуле 1 мог бы негативно сказаться на этом партнерстве, что и стало поводом к примирению, пишет издание.

В конце 2019 года FIA заподозрила Ferrari в обходе технического требования и превышении максимального мгновенного расхода топлива. Результатом расследования стало мировое соглашение, детали которого были скрыты от остальных команд, при этом Ferrari не получила никакого наказания. Именно это и стало причиной возмущения остальных команд.