СМИ: Mercedes простила Ferrari нелегальный мотор 2019 года
Соглашение было достигнуто на уровне руководства концернов Daimler и Fiat Chrysler
Команда Mercedes, бывшая инициатором петиции семи команд Формулы 1 против мирового соглашения FIA и Ferrari, более не имеет к Скудерии претензий. Как пишет издание Facefans.com со ссылкой на свои источники, мирное соглашение было достигнуто на уровне главы стоящего за Mercedes концерна Daimler Олы Каллениуса, главного акционера Ferrari и концерна Fiat Chrysler Джона Элканна и руководителя компании Ferrari Луиса Камильери.
Концерны Daimler, BMW и Fiat Chrysler сотрудничают в области разработки технологии беспилотных автомобилей. Конфликт в Формуле 1 мог бы негативно сказаться на этом партнерстве, что и стало поводом к примирению, пишет издание.
В конце 2019 года FIA заподозрила Ferrari в обходе технического требования и превышении максимального мгновенного расхода топлива. Результатом расследования стало мировое соглашение, детали которого были скрыты от остальных команд, при этом Ferrari не получила никакого наказания. Именно это и стало причиной возмущения остальных команд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
СМИ: Mercedes простила Ferrari нелегальный мотор 2019 года
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