СМИ: Mercedes привезет в Мельбурн переделанное заднее крыло

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После двух первых Гран При нового сезона Ф1 можно с уверенностью говорить, что Mercedes является третьей по силе командой в пелотоне (и то в лучшем случае). Среднее отставание ее пилотов от времени поула в Бахрейне составило 0,680 секунды, а в Саудовской Аравии возросло до 0,904.

В гонке темп W13 был в среднем на секунду с круга хуже, чем у Red Bull и Ferrari.

Главной проблемой для Mercedes остается болтанка задней части машины на высокой скорости. В Сахире остроту вопроса удалось немного снизить, однако в Джидде этот подход не сработал.

Один из инженеров команды рассказал AMuS: «Мы думали, что в Джидде все будет проще, так как асфальт там более гладкий. Но оказалось, что это не так. Пока нам не удается понять, что именно является первопричиной "козления". Изучение этого вопроса продолжается».

Так как саудовская трасса отличается высокой средней скоростью, команды использовали там настройки с меньшим уровнем прижимной силы. Это улучшило ситуацию, но очень незначительно. В итоге инженерам пришлось идти на радикальные меры и увеличивать дорожный просвет, что неизбежно сказалось на темпе.

Джорджу Расселлу в итоге удалось отыскать удобоваримый баланс, тогда как у Льюиса Хэмилтона с этим возникли сложности. В Mercedes допустили, что хоть отличия между настройками двух машин и были невелики, они серьезно сказались на времени круга.

Как пишет AMuS, в Red Bull избрали вариант с низким уровнем прижима, при этом добились малого износа шин. Ferrari развернула крылья сильнее, полагаясь на свой мощный мотор. В Mercedes пошли тем же путем, что Скудерия, но уступили за счет менее эффективной аэродинамики. При этом за счет мотора действующие чемпионы теряли самое большее 0,1-0,2 секунды на круге.

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Для Гран При Австралии, который пройдет 8-10 апреля, Mercedes готовит существенно доработанный вариант заднего крыла. Он должен обеспечить минимальное лобовое сопротивление.

Только после этого, проанализировав собранные в Мельбурне данные, инженеры команды рассчитывают в точности установить, в чем же главная проблема «беспонтонной» W13, которая никак не хочет ехать одновременно и быстро, и стабильно.