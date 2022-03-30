Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так?
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

СМИ: Mercedes привезет в Мельбурн переделанное заднее крыло

По информации Auto Motor und Sport, чемпионская команда предпримет новую попытку добиться от своей машины W13 стабильного поведения

Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
СМИ: Mercedes привезет в Мельбурн переделанное заднее крыло
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После двух первых Гран При нового сезона Ф1 можно с уверенностью говорить, что Mercedes является третьей по силе командой в пелотоне (и то в лучшем случае). Среднее отставание ее пилотов от времени поула в Бахрейне составило 0,680 секунды, а в Саудовской Аравии возросло до 0,904.

В гонке темп W13 был в среднем на секунду с круга хуже, чем у Red Bull и Ferrari.

Главной проблемой для Mercedes остается болтанка задней части машины на высокой скорости. В Сахире остроту вопроса удалось немного снизить, однако в Джидде этот подход не сработал. 

Читайте также:

Один из инженеров команды рассказал AMuS: «Мы думали, что в Джидде все будет проще, так как асфальт там более гладкий. Но оказалось, что это не так. Пока нам не удается понять, что именно является первопричиной "козления". Изучение этого вопроса продолжается».

Так как саудовская трасса отличается высокой средней скоростью, команды использовали там настройки с меньшим уровнем прижимной силы. Это улучшило ситуацию, но очень незначительно. В итоге инженерам пришлось идти на радикальные меры и увеличивать дорожный просвет, что неизбежно сказалось на темпе.   

Джорджу Расселлу в итоге удалось отыскать удобоваримый баланс, тогда как у Льюиса Хэмилтона с этим возникли сложности. В Mercedes допустили, что хоть отличия между настройками двух машин и были невелики, они серьезно сказались на времени круга.  

Как пишет AMuS, в Red Bull избрали вариант с низким уровнем прижима, при этом добились малого износа шин. Ferrari развернула крылья сильнее, полагаясь на свой мощный мотор. В Mercedes пошли тем же путем, что Скудерия, но уступили за счет менее эффективной аэродинамики. При этом за счет мотора действующие чемпионы теряли самое большее 0,1-0,2 секунды на круге.

Читайте также:

Для Гран При Австралии, который пройдет 8-10 апреля, Mercedes готовит существенно доработанный вариант заднего крыла. Он должен обеспечить минимальное лобовое сопротивление. 

Только после этого, проанализировав собранные в Мельбурне данные, инженеры команды рассчитывают в точности установить, в чем же главная проблема «беспонтонной» W13, которая никак не хочет ехать одновременно и быстро, и стабильно.

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так?
Предыдущая новость

Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так?
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine

Бриаторе предсказал победу Ферстаппена над Леклером
Формула 1

Бриаторе предсказал победу Ферстаппена над Леклером

Экс-босс команд посоветовал Феттелю не возвращаться в Ф1 Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Экс-босс команд посоветовал Феттелю не возвращаться в Ф1

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф заговорил о следующем сезоне. Но отказался сдаваться в этом Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Вольф заговорил о следующем сезоне. Но отказался сдаваться в этом

Хэмилтон: Ну хорошо хоть Haas смог обогнать Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтон: Ну хорошо хоть Haas смог обогнать

Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад

Самое важное:

СМИ: Mercedes привезет в Мельбурн переделанное заднее крыло
Формула 1 Формула 1

СМИ: Mercedes привезет в Мельбурн переделанное заднее крыло

Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так?
Формула 1 Формула 1

Макс отыграл секунду в режиме VSC, ничего не нарушив. Как же так?

На трассе в Шпильберге построили новые повороты. Но только для MotoGP
MotoGP MotoGP

На трассе в Шпильберге построили новые повороты. Но только для MotoGP

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine
Формула 1 Формула 1

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.