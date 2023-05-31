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СМИ: Mercedes посадит Шумахера за руль W14

Как стало известно Bild, немецкий гонщик вместе с Джорджем Расселлом примет участие в предстоящих тестах Pirelli в Барселоне

Рубен Циммерман
Автор:
Мик Шумахер, запасной гонщик Mercedes-AMG

Мик Шумахер не пилотировал машину Ф1 с момента своего увольнения из Haas в конце 2022 года. Немца взяли запасным пилотом в Mercedes, но последние полгода он садился в кокпит разве что на симуляторе. 

В среду крупнейшая немецкая газета Bild сообщила, что Мика задействуют в шинных тестах, которые пройдут на «Каталунье» спустя пару дней после испанского Гран При. Двухдневная сессия стартует 6 июня, первый день управлять W14 будет Джордж Расселл, а на второй его сменит Шумахер. 

Ранее глава Mercedes Тото Вольф говорил, что намерен отыскать Мику место в пелотоне 2024 года. В паддоке даже ходили разговоры, что уже по ходу нынешнего чемпионата 24-летний Шумахер может занять место Логана Сарджента в Williams. 

Кроме Mercedes, участие в предстоящих испытаниях шин также примет Ferrari – кто будет работать в ее составе, пока неизвестно. 

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