СМИ: Mercedes посадит Шумахера за руль W14
Как стало известно Bild, немецкий гонщик вместе с Джорджем Расселлом примет участие в предстоящих тестах Pirelli в Барселоне
Мик Шумахер не пилотировал машину Ф1 с момента своего увольнения из Haas в конце 2022 года. Немца взяли запасным пилотом в Mercedes, но последние полгода он садился в кокпит разве что на симуляторе.
В среду крупнейшая немецкая газета Bild сообщила, что Мика задействуют в шинных тестах, которые пройдут на «Каталунье» спустя пару дней после испанского Гран При. Двухдневная сессия стартует 6 июня, первый день управлять W14 будет Джордж Расселл, а на второй его сменит Шумахер.
Ранее глава Mercedes Тото Вольф говорил, что намерен отыскать Мику место в пелотоне 2024 года. В паддоке даже ходили разговоры, что уже по ходу нынешнего чемпионата 24-летний Шумахер может занять место Логана Сарджента в Williams.
Кроме Mercedes, участие в предстоящих испытаниях шин также примет Ferrari – кто будет работать в ее составе, пока неизвестно.
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