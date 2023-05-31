СМИ: Mercedes посадит Шумахера за руль W14

Мик Шумахер не пилотировал машину Ф1 с момента своего увольнения из Haas в конце 2022 года. Немца взяли запасным пилотом в Mercedes, но последние полгода он садился в кокпит разве что на симуляторе.

В среду крупнейшая немецкая газета Bild сообщила, что Мика задействуют в шинных тестах, которые пройдут на «Каталунье» спустя пару дней после испанского Гран При. Двухдневная сессия стартует 6 июня, первый день управлять W14 будет Джордж Расселл, а на второй его сменит Шумахер.

Ранее глава Mercedes Тото Вольф говорил, что намерен отыскать Мику место в пелотоне 2024 года. В паддоке даже ходили разговоры, что уже по ходу нынешнего чемпионата 24-летний Шумахер может занять место Логана Сарджента в Williams.

Кроме Mercedes, участие в предстоящих испытаниях шин также примет Ferrari – кто будет работать в ее составе, пока неизвестно.