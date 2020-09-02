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Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes подкупил Renault, чтобы снять протест с Racing Point

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СМИ: Mercedes подкупил Renault, чтобы снять протест с Racing Point
Автор:
, редактор

Секретные сведения о моторах якобы убедили французов отказаться от апелляции

Renault были инициатором дела против Racing Point, подав первый протест на ее результаты после Гран При Штирии. В Энстоуне возмутились тем, как конкуренты скопировали тормозные воздухозаборники Mercedes, внесенные в список деталей, которые у всех должны быть уникальными.

После того, как FIA уличила Racing Point лишь в нарушении Спортивного регламента, оштрафовала на 15 очков, но разрешила и дальше использовать детали, Renault подала апелляцию. Дело должно было пойти в Апелляционный суд, но перед Гран При Италии в Renault неожиданно передумали и отозвали апелляцию.

Французская команда в официальном заявлении объяснила свое решение тем, что FIA пообещала запретить копирование чужих машин начиная с 2021 года. А Renault, якобы, подавала протест лишь для того, чтобы защитить ценность оригинальных разработок в Формуле 1. Однако по данным итальянской прессы, у решения Renault снять протест была другая мотивация.

Газета Corriere dello Sera уверяет, что французы отозвали апелляцию после вмешательства руководства Mercedes. FIA сочла, что немецкая команда не нарушала правил, предоставив Racing Point свои наработки, однако часть конкурентов была готова оспорить такую позицию. Возможно, разбирательство в Апелляционном суде грозило Mercedes какими-то санкциями. Чтобы предотвратить это, в дело вмешался глава Daimler Ола Калениус.

По данным источника, Калениус связался с руководителем концерна Renault и лично договорился о снятии апелляции. Французы согласились с этим, получив взамен собственную выгоду. Сообщается, что Mercedes поделилась с Renault секретной информацией о том, как оптимизировать работу силовой установки. 

Именно с этим источник связывает прогресс французской команды, достигнутый на Гран При Бельгии: Даниэль Рикардо и Эстебан Окон финишировали в первой пятерке, будучи явно быстрее конкурентов на прямых. 

Отметим, что отказ Renault от апелляции не закрыл дело Racing Point, так как свою апелляцию не намерена отзывать Ferrari. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes , Renault F1 Team , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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