СМИ: Mercedes откажется от апелляции

Сезон Формулы 1 в Абу-Даби закончился спорным финалом, после которого Mercedes подали два протеста. Один – на Макса Ферстаппена за неправильную подготовку к рестарту, другой – на FIA за несоблюдение процедурных требований спортивного регламента. В Международной автомобильной федерации оба протеста отклонили, однако «серебряные стрелы» заявили о намерении подать апелляцию.

Команда хочет доказать, что дирекция гонки нарушила спортивный регламент в момент рестарта – соответственно итоги заезда должны быть подведены по результатам предпоследнего, 57-го круга.

По сообщениям британских СМИ, включая авторитетное издание The Times, в Mercedes близки к тому, чтобы отказаться от подачи апелляции. С момента объявления намерения у команды есть 96 часов, чтобы сформулировать свою позицию и направить заявление в Апелляционный суд FIA.