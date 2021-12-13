Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок Следующая / Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

СМИ: Mercedes откажется от апелляции

Автор:
, редактор

После двух отклоненных протестов Mercedes была намерена подать апелляцию. На принятие решения у коллектива есть больше двух дней

СМИ: Mercedes откажется от апелляции

Сезон Формулы 1 в Абу-Даби закончился спорным финалом, после которого Mercedes подали два протеста. Один – на Макса Ферстаппена за неправильную подготовку к рестарту, другой – на FIA за несоблюдение процедурных требований спортивного регламента. В Международной автомобильной федерации оба протеста отклонили, однако «серебряные стрелы» заявили о намерении подать апелляцию. 

Команда хочет доказать, что дирекция гонки нарушила спортивный регламент в момент рестарта – соответственно итоги заезда должны быть подведены по результатам предпоследнего, 57-го круга. 

По сообщениям британских СМИ, включая авторитетное издание The Times, в Mercedes близки к тому, чтобы отказаться от подачи апелляции. С момента объявления намерения у команды есть 96 часов, чтобы сформулировать свою позицию и направить заявление в Апелляционный суд FIA.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок
Предыдущая новость

СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок
Следующая новость

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок Гран При Абу-Даби
Формула 1

СМИ: Командам запретят радиопереговоры с Маси во время гонок

Сын легенды MotoGP займет место Чжоу в Формуле 2
Формула 2

Сын легенды MotoGP займет место Чжоу в Формуле 2

Формула 2 назвала команду, которая заменит HWA в 2022 году
Формула 2

Формула 2 назвала команду, которая заменит HWA в 2022 году

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем Гран При Абу-Даби
Формула 1

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Mercedes Больше от
Mercedes
Слухи: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Слухи: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты?

Мнение: Mercedes – лучшая команда, а остальные ей завидуют Гран При Абу-Даби
Формула 1

Мнение: Mercedes – лучшая команда, а остальные ей завидуют

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками» Гран При Абу-Даби
Формула 1

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»

Самое важное:

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем
Формула 1 Формула 1

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина
Формула 1 Формула 1

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина

СМИ: Mercedes откажется от апелляции
Формула 1 Формула 1

СМИ: Mercedes откажется от апелляции

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.