СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019
По информации немецких журналистов, глава совета директоров Daimler Ола Каллениус и президент Ferrari Джон Элканн обсудили ситуацию вокруг двигателей Скудерии и решили не совершать никаких дальнейших действий ради благополучия всей Формулы 1
Эта история началась в последние дни зимы, когда FIA сообщила об окончании расследования легальности силовых установок Ferrari в сезоне-2019 года. Международная автомобильная федерация заключила тайное соглашение с итальянским коллективом и отказалась от публичного расследования.
За этим последовало официальное заявление семи других участников чемпионата. В этом заявлении все соперники Скудерии, не считая ее собственных клиентов Haas и Alfa Romeo, единодушно осудили политику федерации и пригрозили ответными действиями.
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Считается, что главной движущей силой этого протеста выступила Mercedes, прямо заинтересованная в ослаблении главного конкурента. Между тем, немецкое сетевое издание F1Insider со ссылкой на собственные источники написало, что на настоящий момент у чемпионов мира больше нет никаких претензий к Ferrari.
Такой разворот во взглядах стал следствием прямых переговоров руководителей двух концернов, сказано в заметке. Глава Daimler Ола Каллениус и и босс FCA, куда входит Ferrari, Джон Элканн сошлись во мнении, что подобное противостояние может серьезно навредить имиджу Формулы 1, а потому от него лучше отказаться.
Издание F1Insider, ведущим автором которого является известный журналист Ральф Бах, не приводит никаких подробностей и деталей, утверждая при этом, что теперь борьбу против FIA по «делу Ferrari» возглавит Red Bull Racing.
СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019
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