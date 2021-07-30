СМИ: Mercedes нашла у Ферстаппена «лишний» 1 км/ч

Вчера судьи Гран При Венгрии ответили отказом на запрос команды Red Bull о повторном рассмотрении столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании. Материалы, подготовленные австрийским коллективом, при этом признаны не содержащими какой-либо новой информации об инциденте.

Между тем, в течение полутора недель материалы по аварии готовили не только представители Red Bull, но и их соперники из Mercedes. И сегодня немецкое издание Auto Motor und Sport поделилось с читателями одним любопытным моментом из приведенной чемпионской командой информации.

Как утверждают данные Mercedes, в момент поворота руля за несколько мгновений до контакта с соперником Ферстаппен двигался со скоростью на 1 км/ч выше, чем в той же точке трассы во время своего лучшего круга по ходу квалификации. Хотя в начале гонки автомобиль был примерно на 100 кг тяжелее и был обут в более жесткие шины – что в теории должно было одновременно снизить уровень сцепления покрышек с покрытием и увеличить центробежную силу, которая мешает машине остаться на выбранной пилотом траектории.