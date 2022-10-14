СМИ: Mercedes намерена превысить бюджет в 2023 году
Глядя на пример Red Bull, «Серебряные стрелы» согласны допустить «незначительное превышение» и также отделаться штрафом
В 2021 году команда Red Bull превысила лимитированный бюджет, следует из отчета FIA. Нарушение, однако, было незначительным, а значит команда отделается штрафом, а ее спортивные результаты изменены не будут.
Это уже возмутило представителей других команд, однако в FIA дали понять, что наказание соответствует правилам.
Итальянское издание Corriere dello Sport в свежем номере утверждает, что размер штрафа будет в пять раз превышать перерасход бюджета. Иными словами, если перерасход составил два миллиона, то команде придется заплатить десять в наказание.
Учитывая, что доходы команд в последние годы существенно выросли, это означает, что их прибыли хватит и на дополнительные траты, и на штраф. И в Mercedes уже начали планировать превышенный бюджет 2023 года исходя из своего согласия заплатить за это нарушение штрафом, утверждает издание.
Напомним, что «незначительным» считается превышение бюджета в пределах 5%. В 2023 году бюджеты команд не должны превышать суммы в 135 миллионов долларов. Таким образом, 5% от этого числа составляют 6,75 миллионов. Это может быть весьма существенная помощь для Mercedes в стремлении вернуться в число лидеров чемпионата. Сумма штрафа за такое превышение составит 33,75 миллиона долларов.
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