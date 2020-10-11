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Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

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СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена
Автор:
, редактор

В Германии полагают, что финансовые запросы могут лишить Льюиса места в команде

На Гран При Айфеля Тото Вольф заявил, что переговоры Mercedes с Льюисом Хэмилтоном начнутся не раньше ноября. Босс команды объяснил это отсутствием времени и наложенными коронавирусом ограничениями.

Однако журналист RTL Кристиан Даннер увидел у паузы в переговорах другие причины. По его мнению, уход Honda из Формулы 1 дает Максу Ферстаппену право разорвать контракт с Red Bull и перейти в Red Bull.

«Возможно, Льюис переборщил, торгуясь из-за денег, – заявил Даннер. – Теперь у Ферстаппена есть реальная возможность перейти в Mercedes. Льюис хочет контракт, который вознесет его на Олимп в плане зарплаты. Только эти требования не реальны при свободном Ферстаппене. Льюиса можно заменить на Макса и он тот будет пилотировать болид не хуже».

При этом сам Тото Вольф не считает, что Ферстаппен готов покинуть Red Bull: «Судя по его словам, Макс верен команде. Мы не знаем, что будет в будущем, но мы очень довольны Льюисом и Валттери. А для смены поколений у нас есть Эстебан Окон и Джордж Расселл».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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