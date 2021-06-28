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Формула 1 Новость

СМИ: Mercedes и Хэмилтон заключат новый контракт в июле

Автор:
, Ответственный редактор

Срок действия соглашения составит два года, при этом в 2022-м напарником Льюиса останется Валттери Боттас

СМИ: Mercedes и Хэмилтон заключат новый контракт в июле

Сразу несколько британских медиа в понедельник сообщили о значительном прогрессе в переговорах Льюиса Хэмилтона и Тото Вольфа по поводу дальнейшего сотрудничества. 

Этой зимой британец заключил новое соглашение с Mercedes, однако срок его действия оказался неожиданно коротким – всего один год. Многие увидели в этом свидетельство частичной потери семикратным чемпионом интереса к дальнейшим выступлениям из-за отсутствия реальной конкуренции. 

Однако в нынешнем сезоне Хэмилтон смог одержать всего три победы в восьми первых Гран При и уступает в общем зачете 18 очков Максу Ферстаппену из Red Bull.

Авторитетное издание Independent пишет со ссылкой на агентство PA, что Льюису и Mercedes хватит месяца, который остался до летних каникул, чтобы согласовать оставшиеся условия и подписать новый двухлетний контракт. 

При этом по ходу недавнего Гран При Штирии, утверждается в публикации, сэр семикратный однозначно дал команде понять, что выступает против замены напарника и нацелен и дальше делить гараж с Валттери Боттасом, а не с молодым Джорджем Расселлом, которого считают главным кандидатом в Mercedes.

Участникам Формулы 1 осталось до августовского перерыва провести гонки в Шпильберге, Сильверстоуне и Будапеште. 

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