СМИ: Mercedes и Хэмилтон заключат новый контракт в июле

Сразу несколько британских медиа в понедельник сообщили о значительном прогрессе в переговорах Льюиса Хэмилтона и Тото Вольфа по поводу дальнейшего сотрудничества.

Этой зимой британец заключил новое соглашение с Mercedes, однако срок его действия оказался неожиданно коротким – всего один год. Многие увидели в этом свидетельство частичной потери семикратным чемпионом интереса к дальнейшим выступлениям из-за отсутствия реальной конкуренции.

Однако в нынешнем сезоне Хэмилтон смог одержать всего три победы в восьми первых Гран При и уступает в общем зачете 18 очков Максу Ферстаппену из Red Bull.

Авторитетное издание Independent пишет со ссылкой на агентство PA, что Льюису и Mercedes хватит месяца, который остался до летних каникул, чтобы согласовать оставшиеся условия и подписать новый двухлетний контракт.

При этом по ходу недавнего Гран При Штирии, утверждается в публикации, сэр семикратный однозначно дал команде понять, что выступает против замены напарника и нацелен и дальше делить гараж с Валттери Боттасом, а не с молодым Джорджем Расселлом, которого считают главным кандидатом в Mercedes.

Участникам Формулы 1 осталось до августовского перерыва провести гонки в Шпильберге, Сильверстоуне и Будапеште.