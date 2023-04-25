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СМИ: Мекис покинет Ferrari и перейдет в AlphaTauri

Гоночные медиа раскрыли планы второго человека в Маранелло оставить терпящую бедствие команду и вернуться в Фаэнцу, где проработал десять лет

Александр Кабановский
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СМИ: Мекис покинет Ferrari и перейдет в AlphaTauri

Как сообщило сетевое издание RacingNews365 со ссылкой на свои источники в Италии, вслед за главным конструктором Давидом Санчесом в ближайшее время Скудерия может потерять и еще одного ключевого сотрудника. 

Из публикации следует, что гоночный директор Лоран Мекис, который является правой рукой руководителя команды Фредерика Вассера, готовится перейти в AlphaTauri на одну из ключевых должностей.

Прежде, когда эта команда носила имя Minardi и Toro Rosso, Мекис уже провел в ней десять лет, добравшись до поста главного гоночного инженера. 

Позже он ушел в FIA, откуда затем попал в Ferrari. 

Недавно в AlphaTauri объявили о начале кадровых изменений – первым шагом стало приглашение экс-сотрудника Motorsport.com Ларса Штегельмана на пост коммерческого директора. 

Это явно показывает, что недавние слухи о возможной продаже команды действительно не имеют оснований. Более того, боссы Red Bull решили дополнительно инвестировать в нее, чтобы сделать сильнее. И приглашение Мекиса отлично укладывается в такую логику. 

Стоит помнить, что главе AlphaTauri Францу Тосту сейчас 67 лет – и он открыто заявил, что покинет свою должность до наступления 70-летия. Лоран стал бы ему отличной заменой.

Также RacingNews365 сообщила, что недавно Red Bull отклонила предложение покупателя, который предложил за команду из Фаэнцы $800 млн.

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