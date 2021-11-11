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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

СМИ: Мазепина выгнали с вечеринки Red Bull

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Охранники выпроводили россиянина из ночного клуба в Мексике

СМИ: Мазепина выгнали с вечеринки Red Bull

Обновлено: Представитель Мазепина рассказал, что случилось в клубе на самом деле.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий в Формуле 1 за команду Haas был выдворен из ночного клуба в Мексике, где он отдыхал после прошедшего в прошлый уик-энд Гран При. На видео, опубликованного в соцсетях видно, как гонщик разговаривает на повышенных тонах сразу с несколькими мужчинами, а позже охранники его уводят. В ролике этого нет, но утверждается, что Мазепина вывели за двери клуба.

 

Причина конфликта неизвестна. Сам пилот в своих соцсетях инцидент не комментировал.

По данным немецкой редакции телеканала Sky, вечеринка, с которой прогнали Мазепина, была устроена для команды Red Bull, оба пилота которой в Мексике поднялись на подиум. Помимо Мазепина, там присутствовали Серхио Перес, Алекс Элбон и Джордж Расселл.

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