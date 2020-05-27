СМИ: Мазепин может приобрести Renault

По данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, российский бизнесмен Дмитрий Мазепин может в ближайшее время стать владельцем команды Формулы 1 Renault.

Французская компания оказалась в трудном финансовом положении из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Ранее сообщалось, что Renault будет вынуждена закрыть четыре завода во Франции. Команда в Ф1 тоже может стать жертвой необходимой экономии компании.

Как сообщает источник, Мазепин в курсе ситуации в Renault и готов войти в руководство командой на правах инвестора. Это помогло бы бизнесмену продвинуть в команду своего сына Никиту Мазепина, уже проводившего тесты в Ф1.

Источник уточняет, что пока до конкретных предложений дело не дошло. Ранее Мазепина упоминали в качестве потенциального покупателя нескольких команд, включая выкупленную Лоуренсом Строллом Racing Point.