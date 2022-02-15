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Формула 1 Новости

СМИ: Маси все же оставят в FIA. Но на той ли должности?

Британские издания сообщают, что увольнения Майкла Маси не последует, но в новой структуре гоночного руководства он, возможно, сменит должность

СМИ: Маси все же оставят в FIA. Но на той ли должности?
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Вчерашнее заседание комиссии Формулы 1, на котором в том числе рассматривался конфликт вокруг Гран При Абу-Даби, закончилось заявлением FIA, в котором не было сказано никакой конкретики по поводу судьбы гоночного директора Майкла Маси.

Напомним, что Маси оказался в центре скандала, когда в конце Гран При приказал зазвать автомобиль безопасности и возобновить гонку на последнем круге, а перед этим приказал круговым пропустить Макса Ферстаппена вперед, чтобы тот был на рестарте позади Льюиса Хэмилтона.

В результате последовательности этих действий, которые многими были расценены как несоответствующие правилам, Ферстаппен получил шанс обогнать лидировавшего Хэмилтона, что, благодаря свежим шинам, он и сделал, выиграв гонку и чемпионский титул.

Так вот, по данным британских таблоидов Daily Mail и Express, которые вчера писали, что Маси защищает новый президент Мухаммед бин Сулайем, директор гонок все же сохранит свой пост, но сама структура принятия решений по ходу Гран При подвергнется пересмотру.

Более серьезный источник в лице BBC утверждает, что Маси, возможно, и не уволят, но с поста директора гонок он уйдет. Взамен федерация наймет сразу троих человек, которые будут чередоваться от этапа к этапу по ходу сезона.

Так или иначе, в FIA обещали опубликовать анализ произошедшего и план структурных изменений в ближайшие дни. В западных СМИ поняли это как то, что решение стоит ждать не позже конца этой недели.

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