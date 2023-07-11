СМИ: Марко начал переговоры с менеджером Норриса

Второе место на домашнем Гран При стало для Ландо Норриса повторением лучшего результата в карьере, а для McLaren – высшим достижением с момента перехода Ф1 на новый регламент. Успех команды подкрепил четвертым местом и молодой Оскар Пиастри.

Как ни странно, прогресс команды из Уокинга может стать препятствием для развития той истории, которая начала разворачиваться по ходу уик-энда в паддоке. Сразу несколько СМИ сообщили, что заметили гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко в компании Марка Берримана, менеджера Норриса.

Их встреча проходила в моторхоуме Red Bull – и несложно догадаться, о чем шла речь. Два последних сезона Ландо выступал на машине, не позволяющей рассчитывать на достойные результаты. Скорость британца не вызывает вопросов, так что для «Быков» он выглядит весьма привлекательным вариантом в качестве нового напарника для Макса Ферстаппена.

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Контракт Серхио Переса, который сейчас выступает за Милтон-Кинс, заканчивается в конце 2024 года. 33-летний мексиканец не демонстрирует в последних Гран При выдающихся результатов, раз за разом оступаясь в квалификациях. Ранее в Red Bull дали понять, что едва ли станут продлевать отношения с Пересом.

Вариант с переходом Норриса кажется многим очень вероятным – точнее, казался до британского Гран При. Теперь же прогресс команды может убедить Ландо оставаться в Уокинге как минимум еще на два сезона, как предусматривает его нынешний контракт.

Марко в недавнем интервью Kleine Zeitung отмечал: «У Норриса соглашение с McLaren до конца 2025-го, при этом среди молодых гонщиков он намного сильнее всех.

В душе он по-прежнему юн и отлично впишется в Red Bull. Также не секрет, что они с Максом хорошие друзья».