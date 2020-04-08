СМИ: Лимит расходов поможет McLaren больше, чем другим
Британская пресса отмечает, что команда под руководством Зака Брауна выделяется на фоне других середняков не только количеством очков, набранных в 2019 году
Британский новостной сайт iNews объявил McLaren, которая должна получить наибольший позитивный эффект от запланированного на следующий год введения в Формуле 1 потолка расходов.
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Впрочем, составленная журналистами цепочка доказательств оказалась не слишком длинной. Путем деления предполагаемых бюджетов команд на количество набранных ими в прошлом году очков авторы iNews определили условную эффективность разных коллективов. Лидером стал Mercedes: при бюджете в 300 млн долларов каждое очко обошлось немцам примерно в 400 тысяч.
Однако особое внимание журналисты обратили на McLaren. Одно очко в 2019 году обходилось британской команде в 880 тысяч долларов – это дороже, чем в случае с лидерами, но ощутимо дешевле на фоне других команд-середняков. Из этого авторы iNews сделали вывод, что McLaren эффективнее соперников тратит деньги и сможет увеличить преимущество над конкурентами после введения потолка расходов.
По мнению журналистов, на руку коллективу сыграют также скорый (в 2021 году) переход с моторов Renault на силовые установки Mercedes и наличие в составе Карлоса Сайнса – быстрого пилота с не слишком большой зарплатой.
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Бюджеты команд Ф1 и стоимость одного очка в 2019 году (данные iNews)
|Место
|Команда
|
Бюджет
(долл.)
|Очки в 2019
|Цена очка (долл.)
|1.
|Mercedes
|304 млн
|739
|411 тыс.
|2.
|Red Bull
|216 млн
|417
|518 тыс.
|3.
|Ferrari
|320 млн
|504
|635 тыс.
|4.
|McLaren
|112 млн
|165
|883 тыс.
|5.
|AlphaTauri
|100 млн
|85
|1,176 млн
|6.
|Racing Point
|100 млн
|73
|1,369 млн
|7.
|Renault
|152 млн
|91
|1,67 млн
|8.
|Alfa Romeo
|100 млн
|57
|1,754 млн
|9.
|Haas
|112 млн
|28
|4 млн
|10.
|Williams
|112 млн
|1
|112 млн
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов
СМИ: Лимит расходов поможет McLaren больше, чем другим
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