СМИ: Лимит расходов поможет McLaren больше, чем другим

Британский новостной сайт iNews объявил McLaren, которая должна получить наибольший позитивный эффект от запланированного на следующий год введения в Формуле 1 потолка расходов.

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Впрочем, составленная журналистами цепочка доказательств оказалась не слишком длинной. Путем деления предполагаемых бюджетов команд на количество набранных ими в прошлом году очков авторы iNews определили условную эффективность разных коллективов. Лидером стал Mercedes: при бюджете в 300 млн долларов каждое очко обошлось немцам примерно в 400 тысяч.

Однако особое внимание журналисты обратили на McLaren. Одно очко в 2019 году обходилось британской команде в 880 тысяч долларов – это дороже, чем в случае с лидерами, но ощутимо дешевле на фоне других команд-середняков. Из этого авторы iNews сделали вывод, что McLaren эффективнее соперников тратит деньги и сможет увеличить преимущество над конкурентами после введения потолка расходов.

По мнению журналистов, на руку коллективу сыграют также скорый (в 2021 году) переход с моторов Renault на силовые установки Mercedes и наличие в составе Карлоса Сайнса – быстрого пилота с не слишком большой зарплатой.

Бюджеты команд Ф1 и стоимость одного очка в 2019 году (данные iNews)