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Формула 1 / Новость

СМИ: Лимит расходов поможет McLaren больше, чем другим

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СМИ: Лимит расходов поможет McLaren больше, чем другим
Автор:
, Главный редактор
8 апр. 2020 г., 15:22

Британская пресса отмечает, что команда под руководством Зака Брауна выделяется на фоне других середняков не только количеством очков, набранных в 2019 году

Британский новостной сайт iNews объявил McLaren, которая должна получить наибольший позитивный эффект от запланированного на следующий год введения в Формуле 1 потолка расходов.

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Впрочем, составленная журналистами цепочка доказательств оказалась не слишком длинной. Путем деления предполагаемых бюджетов команд на количество набранных ими в прошлом году очков авторы iNews определили условную эффективность разных коллективов. Лидером стал Mercedes: при бюджете в 300 млн долларов каждое очко обошлось немцам примерно в 400 тысяч.

Однако особое внимание журналисты обратили на McLaren. Одно очко в 2019 году обходилось британской команде в 880 тысяч долларов – это дороже, чем в случае с лидерами, но ощутимо дешевле на фоне других команд-середняков. Из этого авторы iNews сделали вывод, что McLaren эффективнее соперников тратит деньги и сможет увеличить преимущество над конкурентами после введения потолка расходов.

По мнению журналистов, на руку коллективу сыграют также скорый (в 2021 году) переход с моторов Renault на силовые установки Mercedes и наличие в составе Карлоса Сайнса – быстрого пилота с не слишком большой зарплатой.

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Бюджеты команд Ф1 и стоимость одного очка в 2019 году (данные iNews)

Место Команда

Бюджет

(долл.)

 Очки в 2019 Цена очка (долл.)
1. Mercedes 304 млн 739 411 тыс.
2. Red Bull 216 млн 417 518 тыс.
3.  Ferrari 320 млн 504 635 тыс.
4. McLaren 112 млн 165 883 тыс.
5. AlphaTauri 100 млн 85 1,176 млн
6. Racing Point 100 млн 73 1,369 млн
7. Renault 152 млн 91 1,67 млн
8. Alfa Romeo 100 млн 57 1,754 млн
9. Haas 112 млн 28 4 млн
10. Williams 112 млн 1 112 млн
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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