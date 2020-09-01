СМИ: Квят в этом году рассматривал вариант уйти в Формулу Е
Россиянин – один из сразу четырех пилотов Ф1, которые видят в электрическом чемпионате один из реальных путей продолжения карьеры
Только 8 пилотов Формулы Е в настоящий момент имеют действующие контракты с выступающими в чемпионате командами. Ожидается, что еще 13 гонщиков сохранят свои места. Таким образом, коллективам-участникам до начала нового сезона надо заполнить еще три вакансии. В частности, новых пилотов предстоит найти заводскому коллективу BMW i Andretti и команде Venturi, которой руководит Сьюзи Вольф.
Среди потенциальных претендентов на эти вакансии европейские журналисты упоминают и нескольких пилотов Формулы 1 – включая Даниила Квята. Так, Сэм Смит в своем материале на сайте The Race пишет: «есть информация, что сразу несколько пилотов в последние месяцы рассматривали варианты продолжения карьеры в Формуле Е – это Хюлькенберг, Джовинацци, Грожан и Квят».
Напомним, что в 2018 году Даниил уже проводил переговоры с командой Mahindra – но вскоре получил возможность вернуться в Ф1 и вариант выступлений в Формуле Е потерял актуальность.
Впрочем, журналисты просят не делать из всего этого далеко идущих выводов. «Три пилота из четырех выступают в Ф1 сейчас, а акции Хюлькенберга подросли после недавнего впечатляющего выступления в Сильверстоуне, – пишет Смит. – И шансы, что кто-то из них будет выступать в Формуле Е, выглядят не слишком высокими».
Но стоит отметить, что в этом году перейти из Ф1 в Формулу Е все же проще, чем обычно. К примеру, в прошлом году первый этап электрического чемпионата (который проводится по схеме «осень – весна») прошел раньше, чем последняя гонка Формулы 1. Следующий же сезон Формулы Е начнется только в середине января и с чемпионатом Ф1 2020 года не пересечется.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Кирилл Качнов