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Формула 1 Новости

СМИ: Контракт позволяет Леклеру уйти из Ferrari

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, Редактор

Гонщик имеет право досрочно разорвать контракт со Скудерией и перейти в Mercedes

СМИ: Контракт позволяет Леклеру уйти из Ferrari

В конце 2019 года команда Ferrari подписала с Шарлем Леклером, который провел с ней всего один сезон, четырехлетний контракт. Это было неожиданно, так как с тогдашним лидером Ferrari, четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем продлевать контракт не спешили.

В середине следующего сезона стало ясно, что Леклер стабильно выступает лучше Феттеля, и немца после окончания сезона заменили на Карлоса Сайнса.

Официально Леклер обязан провести в Ferrari еще два года и вроде бы даже имеет возможность пролонгации контракта. Но как пишет La Gazzetta dello Sport, монегаск может покинуть Скудерию уже после 2022 года, причем без каких-либо для себя штрафов.

В контракте Леклера прописано, что если Ferrari заканчивает сезон ниже третьего места в Кубке конструкторов, то гонщик имеет право досрочно покинуть команду.

В этом сезоне Скудерия была как раз третьей, но McLaren оказались очень близки к тому, чтобы сместить итальянскую команду на четвертое место. В следующем сезоне Формулу 1 ждет кардинальная смена регламента, и предсказать расстановку сил никто не может.

Издание предполагает, что Леклера может заинтересовать только место в Mercedes, которое освободится, если после 2022 года Льюис Хэмилтон решит завершить карьеру.

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