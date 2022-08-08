СМИ: Контракт McLaren с Пиастри зависит от доброты Риккардо
Британская команда все еще не договорилась со своим пилотом о досрочном прекращении сотрудничества
После ухода Фернандо Алонсо в Aston Martin, команда Alpine поспешила объявить о том, что заменит его на своего резервиста Оскара Пиастри. Однако тот поспешил опровергнуть эту информацию, что породило множество слухов о том, что он уже договорился о выступлении в McLaren.
В британской команде Пиастри должен заменить другого австралийца, Даниэля Риккардо. Проблема в том, что у последнего действует контракт на следующий год.
По данным американского издания Racer, в McLaren действительно уже договорились Пиастри, но не с Риккардо. С последним продолжаются переговоры об условиях досрочного расторжения контракта.
В McLaren, очевидно, хотят выплатить Риккардо минимальную неустойку. Это будет возможно, если удастся убедить австралийца в том, что болид McLaren ему не подходит, и самому ему будет лучше в другой команде. Иными словами, британская команда сейчас сама активно помогает Даниэлю найти место на следующий год.
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